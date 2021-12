Video kot slaba tolažba v prazničnih dneh

V nadaljevanju preberite:

Dresden, petič doslej prizorišče zanimive tekme v smučarskem teku, ima pisano zgodovino, ponaša se z najstarejšim božičnim sejmom v Nemčiji, nekateri ga celo označujejo kot najstarejšega na svetu. Toda že drugo leto zapored ni uživanja ob stojnicah z domačim kolačem Stollen in kuhanim vinom. V znameniti operni hiši ni predstav, tribune nogometnega štadiona so prazne, muzeji prav tako. Domorodci in turisti upajo, da bo po 9. januarju drugače.