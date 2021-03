Nika Križnar bronasta na veliki skakalnici

Na premierni tekmi smučarskih skakalk na veliki skakalnici na svetovnih prvenstev se je najboljše odrezala Norvežanka Maren Lundby (296,6 točke). Drugo mesto je osvojila Japonka Sara Takanaši (287,9), slovenski niz uspehov v Oberstdorfu pa je nadaljevala Nika Križnar (287,1) z osvojitvijo bronaste kolajne. Svetovna prvakinja s srednje naprave Ema Klinec (273,3) je zasedla šesto mesto.



V finalu sta nastopili tudi Urša Bogataj (240,6 točke), ki je končala na 11. mestu, Jerneja Brecl (223,4) pa je v finalu popravila napako iz prve serije in z 18. napredovala na 16. mesto. Slovenke tako prvenstvo pod Senčno goro zapuščajo kar s tremi kolajnami. Klinčeva je na srednji napravi postala svetovna prvakinja, ekipno so skakalke osvojile srebro, danes na veliki skakalnici pa se od SP poslavljajo z bronom Križnarjeve.



Maren Lundby (139,8 točke) je danes vodila tudi po prvi seriji. Najboljša Slovenka po polovici tekme je bil Nika Križnar (136,2), Ema Klinec (127), ki je imela najslabše razmere, je bila sedma. Prvih pet skakalk, za Križnarjevo so se zvrstile še Avstrijka Marita Kramer (135,2), Sara Takanaši (134) in Norvežanka Silje Opseth (132), je bilo znotraj osmih točk.



Izidi, velika skakalnica:

1. Maren Lundby (Nor) 296,6 točke (128/130,5 m)

2. Sara Takanaši (Jap) 287,9 (126/134)

3. Nika Križnar (Slo) 287,1 (126/129)

4. Marita Kramer (Avt) 281,9 (126,5/127,5)

5. Silje Opseth (Nor) 277,1 (124/138)

6. Ema Klinec (Slo) 273,3 (120/139,5)



11. Urša Bogataj (Slo) 250,6 (117/126)

16. Jerneja Brecl (Slo) 223,4 (106,5/122,5)

