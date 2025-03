Nekdanji soigralec Kopitarja šele tretji vratar z 800. tekmami v ligi NHL

V severnoameriški hokejski ligi NHL se razmerja na vrhu lestvice niso bistveno spremenila. Dallas je doma s 6:3 premagal St. Louis in ostaja na tretjem mestu lige z 80 točkami. Na četrtem mestu je ekipa iz Vegasa, ki je z 2:0 odpravila New Jersey in s tem ohranja stik z najboljšimi. Vrh lestvice še vedno pripada Winnipegu, ki ima 88 točk, drugo mesto pa zaseda Washington s štirimi manj.

Dallas je do zmage nad St. Louisom prišel predvsem po zaslugi Wyatta Johnstona, ki je trikrat zadel v igri z igralcem več in dosegel svoj drugi »hat-trick« v sezoni ter tretjega v karieri. Ključno vlogo v napadu je imel tudi Roope Hintz, ki je k zmagi prispeval gol in tri podaje. Mason Marchment in Matt Duchene sta dodala vsak po gol in podajo, Thomas Harley pa je dvakrat asistiral.

Dallas je tako dobil pet od zadnjih šestih tekem in prekinil niz štirih zaporednih zmag St. Louisa. Med vratnicama je blestel Jake Oettinger z 39 obrambami.

Hill zaklenil vrata Vegasa

Vegas je na gostovanju v New Jerseyju prikazal izjemno obrambno predstavo. Vratar Adin Hill je zbral 25 obramb in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, za zmago z 2:0 pa sta zadela Noah Hanifin in Mark Stone, pri obeh golih pa je bil med podajalci Jack Eichel.

Vegas je na gostovanju v New Jerseyju prikazal izjemno obrambno predstavo. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Reuters

Zlati vitezi so tako dobili pet od zadnjih šestih tekem in ohranili četrto mesto v ligi.

V vratih New Jerseyja se je po enajstih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe vrnil Jacob Markström, ki je zaustavil 22 strelov, a njegove ekipe to ni rešilo pred porazom.

Quick do jubilejne 800. tekme z novim »shutoutom«

V Madison Square Gardnu je New York s 4:0 nadigral Nashville. Ključ do zmage je bil izjemen večer Jonathana Quicka, ki je s 34 obrambami, od tega 19 v zadnji tretjini, prišel do svoje 63. tekme brez prejetega gola v karieri. Rangerji so tako slavili že tretjič zapored.

Quick, nekdanji soigralec Anžeta Kopitarja pri Kraljih iz Los Angelesa, je postal šele 17. vratar v zgodovini NHL, ki je dosegel mejo 800 tekem. FOTO: Jayne Kamin-Oncea

Za Rangerje sta po gol in podajo prispevala Artemi Panarin in J.T. Miller, Mika Zibanejad pa je dodal dve asistenci. Quick, nekdanji soigralec Anžeta Kopitarja pri Kraljih iz Los Angelesa, je postal šele 17. vratar v zgodovini NHL, ki je dosegel mejo 800 tekem.

Minnesota končala niz porazov

Filip Gustavsson je zaustavil vseh 28 strelov in Minnesoto popeljal do zmage z 1:0 proti Bostonu. To je bila že njegova četrta tekma v sezoni brez prejetega gola, skupno pa deseta v karieri NHL. Edini zadetek na tekmi je dosegel Frederick Gaudreau, s čimer je Minnesota prekinila niz treh zaporednih porazov.

Toronto slavil v napetem obračunu s Pittsburghom

Toronto je v podaljšku premagali Pittsburgh s 6:5 in tako prišli do pete zaporedne zmage. Junak večera je bil William Nylander, ki je ob koncu prve minute podaljška dosegel odločilni gol in prišel do svojega 35. zadetka v sezoni.

Auston Matthews je s po enim golom in asistenco dosegel 700. točko v karieri, Matthew Knies je prav tako prispeval gol in podajo, vratar Joseph Woll pa je za Toronto, ki je zdaj drugi na zahodu s 78 točkami, zaustavil 29 strelov tekmecev.

Aho še enkrat junak Caroline

Carolina je v podaljšku z 2:1 premagala Calgary, odločilni zadetek pa je v tretji minuti in 16 sekundah podaljška dosegel Sebastian Aho. Zanj je bil to že peti gol v podaljških v letošnji sezoni. Podal mu je Jaccob Slavin, ki je pred tem v rednem delu dosegel prvi gol Caroline.

Carolina je v podaljšku z 2:1 premagala Calgary. FOTO: James Guillory/Reuters

Za Calgary je edini zadetek na tekmi prispeval Nazem Kadri, a to ni bilo dovolj, da bi se Plameni izognili porazu.