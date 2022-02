Vodilni norveški as ne bo odšel v Rusijo

Najboljši smučarski tekač v tej zimi, Norvežan Johannes Høsflot Klæbo, ki je na minulih olimpijskih igrah v Pekingu osvojil štiri kolajne, je za norveški tabloid VG izjavil, da v Rusiji ne bo tekmoval. Petindvajsetletnik je obenem pozval Mednarodno smučarsko zvezo (FIS), naj hitro ukrepa.

Smučarski tekači imajo sicer to zimo finale sezone svetovnega pokala na koledarju od 18. do 20. marca v Tjumnu v Rusiji, pri FIS pa tekme za zdaj še niso preložili. Za veliki kristalni globus se borita Klæbo ter Rus Aleksandr Boljšunov, ki je v Pekingu osvojil pet kolajn. Po 17 od 29 tekem vodi Norvežan, ki ima na prvem mestu 1183 točk, medtem ko jih ima Boljšunov 368 manj.

Vendar je danes Klæbo napovedal, da v Rusiji ne bo tekmoval. »To, kar se zdaj dogaja v Ukrajini, je zastrašujoče in nekaj, kar je treba obsoditi. Obenem postavlja naš svet v novo in nevarno situacijo. To je vojna in vstopamo v čas izjemno visokega tveganja na več področjih,« je dejal Klaebo za VG in dodal: »Zdaj mora FIS jasno sprejeti odgovornost in pokazati, da ima hrbtenico. Gre samo za selitev finala svetovnega pokala, ki je bil previden v Rusiji. Pri FIS bi se lahko odzvali veliko hitreje in v Östersundu na Švedskem končali sezono. Pričakujem, da bo mednarodna zveza ukrepala danes,« je bil v pozivih krovni mednarodni smučarski zvezdi jasen Klæbo.