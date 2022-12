Vreme kroji beli cirkus

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je bila prisiljena odpovedati današnji smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev v Beaver Creeku v ZDA zaradi močnega vetra in sneženja, so sporočili na spletni strani. Iz mednarodne smučarske federacije so odločitev o odpovedi tekmovanja sporočili le nekaj ur pred načrtovanim začetkom smuka ob 18.15 po srednjeevropskem času. Tudi vremenska napoved za nadaljevanje dneva ni bila obetavna in ni kazalo, da bi se lahko vreme izboljšalo, zato so se odločili za odpoved tekme. Za konec tedna sta načrtovani še dve tekmi, še en smuk je na sporedu v soboto, superveleslalom pa v nedeljo.

V Beaver Creeku so bili zaradi vremena prisiljeni odpovedati že prvi uradni torkov preizkus smukaške proge. Na štartnem seznamu današnje tekme so bili tudi trije Slovenci Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Današnji ženski smuk z Ilko Štuhec na štartu v Lake Louisu v Kanadi ostaja na sporedu z začetkom ob 20.00 po srednjeevropskem času.

Gre za že deveto tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju od začetka sezone, ki so jo odpovedali. Pri šestih odpovedih je bil razlog pomanjkanje snega, dveh ženskih in dveh moških smukih v Zermattu oziroma Cervinii ter pri obeh paralelnih veleslalomih v Lech/Zürsu. Tri odpovedi pa so bile posledica slabega vremena. Od devetih tekem so za zdaj nadomestili le ženski veleslalom, ki bi moral biti na začetku sezone v Söldnu, bo pa namesto tega na Semmeringu.