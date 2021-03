Vrhničan dobil tudi veleslalomski pospešek

Kranjska Gora naslednja postaja

Norvežanko Kajso Vickhoff Lie so po huden padcu najprej oskrbeli ob progi in nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Grozljiva padca

Po slovenskih nastopih na nedavnem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo, ki niso prinesli odličja, je pretekli konec tedna v svetovnem pokalu v moški konkurenci v spomladanskem vremenu posijalo tudi Slovencem.je namreč v uvodnem veleslalomu v bolgarskem Banskem z najboljšim časom finala pridobil kar petnajst mest, pristal je na devetem, kar je njegov najboljši veleslalomski dosežek v svetovnem pokalu.»Prvi nastop je bil že kar soliden, v drugem pa so mi razmere ustrezale. Šel sem odločno, domala brez velike napake, hitrost je bila dobra čez vso progo in takoj, ko sem prispel v cilj, sem vedel, da bo to super čas,« je navrgel Vrhničan.je v sobotnem Banskem prismučal na 12. mesto.»Zadovoljni smo, predvsem s Štefanom. Imel je visoko štartno številko, na koncu pa se je prvič uvrstil med deseterico najboljših. Žanu po tem dolgem premoru manjka tekmovalna rutina. Drugi nastop je bil boljši, imel je boljši pristop. Na strmini je storil napako in potem do cilja smučal slabše. Nastavki, ki jih je prikazal v zgornjem delu druge proge, in tudi njegov način so dobra popotnica do konca sezone,« je ocenil trener moške ekipe za tehnične disciplineDrugi bolgarski dan je šlo bolje Žanu Kranjcu. Bansko mu bo ostalo v spominu po šestem mestu, enakem, kot ga je dosegel na SP. A kazalo je tudi še bolje, po prvi progi veleslaloma je bil četrti. Korak naprej je tudi v seštevku discipline veleslalom, zdaj je na sedmem mestu. Štefan Hadalin je tokrat smučanje končal že v prvi vožnji, saj se s 36. mestom ni prebil v finale. Je pa forma obeh zelo lepa spodbuda za nadaljevanje tehničnega dela svetovnega pokala, Kranjska Gora bo namreč v okviru pokala Vitranc 13. in 14. marca priredila veleslalom in slalom.»Žan je bil v prvem nastopu že zelo podoben samemu sebi, imel je dva odlična odseka. Počasi se sestavlja. V drugi veleslalomski tekmi v Banskem pa so bile razmere malce drugačne kot dan prej, Štefan se v njih ni znašel,« je ocenil Klemen Bergant.Alpinke so se med seboj udarile v smuku in superveleslalomu v dolini Fassa, kjer je blestela Švicarka. Dobila je smuk in bila druga v superG, s slednjim dosežkom pa si je tudi že zagotovila mali kristalni globus za najboljši skupni seštevek discipline.insta prvega dne v smuku končali na 20. in 34. mestu, v superveleslalomu sta zasedli 41. (Štuhec) in 29. mesto (Ferk). Dvakratni svetovni prvakinji v smuku ne gre. Morebiti jo dejstvo, da v Cortini ni ubranila naslova najboljše oziroma ga ni osvojila še tretjič zapored ali da si sploh ni prismučala odličja, tako žuli, da je zdaj težko najti vrhunsko motivacijo za prav takšno uvrstitev.Sicer pa so superveleslalomsko tekmo v dolini Fassa morali za skoraj pol ure prekiniti po grozljivem padcu 22-letne Norvežanke. To so s sumom kompliciranega zloma noge po nudenju prve pomoči ob progi prepeljali v bolnišnico z reševalnim helikopterjem. Daljša prekinitev je sledila tudi po novem grdem padcu, ko so morali pomagati Avstrijki. Po padcu že po nekaj zavojih je nenadzorovano drsela po progi in se tako kot Norvežanka pred njo ustavila šele v zaščitni mreži.