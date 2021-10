Vrhunski avstrijski skakalec je moral zaradi hudih bolečin na operacijo

Le dober teden po tem, ko je bil Michael Hayböck zaradi bolečin v hrbtu prisiljen izpustiti zadnjo tekmo letošnje velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Klingenthalu, so vrhunskega avstrijskega smučarskega skakalca v ponedeljek operirali zaradi diskus hernije. Kirurški poseg je v innsbruški bolnišnici minil uspešno, 30-letni član kluba Hinzenbach v Zgornji Avstriji že okreva.



»Že kmalu po operaciji nisem več čutil nobenih bolečin. Brez njih sem se lahko celo malo sprehodil po sobi. Zaradi tega sem zdaj zares pozitivno naravnan, da v prihodnje ne bom imel več težav s hrbtom,« je veselo ugotavljal Hayböck in pristavil, da je v zadnjem obdobju preživljal težke čase.



»Zaradi bolečin, ki so bile navzoče ves čas, je bilo res težko. Toda prejšnji konec tedna so se okrepile do te mere, da nisem mogel več ležati niti stati. Kot kaže, je bila operacija edini možni izhod iz težav,« je zaupal zmagovalec petih tekem za svetovni pokal, ki se nadeja, da bo hitro okreval in se vrnil na skakalnice.



»Operacija je bila uspešna, zato verjamemo, da bo lahko Michael kmalu začel spet trenirati,« je razkril zdravnik Michael Grabl, ki bedi nad Hayböckom.



