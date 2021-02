Vsi proti Norveški, Jakov Fak bo poskušal predati prvi

Ko bo prva tekma mimo, bo vse lažje

O svoji strelski formi Fak pravi, da je odlična leže, stoje pa ne povsem. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

V Oberhofu prvi Rusi

Na Pokljuki, ki jo je v danes spet na sveže pobelil sneg, se bo v jutri ob 15. uri s tekmo mešanih štafet začelo letošnje svetovno prvenstvo v biatlonu. Glede na dosežke v letošnji sezoni so jasni favoriti za zmago Norvežani, ki so se lani veselili zmage na prvenstvu v Anterselvi.A presenečenja so možna tudi na Pokljuki. Morda tudi zaradi pokljuške posebnosti tekme, saj bodo tako dekleta kot fantje nastopili na 7,5 km, prvič pa bodo na SP na koncu tekla dekleta. Slovenija bo nastopila s postavoterin. Na ta način bo zagotovljena konkurenčnost vsaj v prvih dveh predajah, ob dobrem streljanju pa je nato možna tudi solidna uvrstitev na zelo težkih pokljuških progah.»Moj cilj je predati čim bolj spredaj, če se le da prvi. To bi bilo najlepše, oziroma bi pomenilo, da sem nalogo opravil dobro. Kar vesel sem, da se bo začelo. Ko bo prva tekma mimo, bo vse lažje. Težko je trenirati in čakati, ko pa se začne, je lažje,« je pred prvo tekmo povedal Fak, ki upa, da bo v težkih razmerah pravo mažo zadel tudi servis.O strelski formi je dodal, da je bilo leže odlično, stoje pa ne povsem, a to jemlje kot streznitev, saj ga to opozori, da se je treba zbrati za vsak strel. In o ciljih: »Pomembno je, da vsak od nas opravi dober nastop, kar je pomembno za naprej, na tekmi pa se bo to zložilo v neko dobro celoto, pa čeprav nismo kandidati za najvišja mesta.«»Ne sodimo med favorite in zadovoljni bomo s petnajsterico. Za Jakova je pomembno, da na tekmi, kjer ne kotiramo med favorite in ni take napetosti, dobi prvi stik s prvenstvom. Klemen se mora po počitku reaktivirati, punci pa predvsem nabirata izkušnje,« je pred tekmo napovedal glavni trener, ki je pri Bauerju imel v mislih predvsem počitek zaradi okužbe s koronavirusom, dekleti sta obe mladi, za Faka pa bo to pomembno, da razbije dolgotrajno čakanje na novo tekmo. Tudi Velepec je opozoril na nevarnost mehke proge in izzive, ki so pred servisom.V sezoni 2020/21 so se biatlonci v mešanih štafetah pomerili le na tekmi v Oberhofu, kjer so se zmage veselili Rusi, za katere so nastopiliin. Drugo mesto so osvojili Norvežani, a v precej spremenjeni postavi brez nekaterih favoritov, tretji so bili Francozi. A da so na prvenstvih vedno možna presenečenja, so lani dokazali Čehi, ki so osvojili bron, srebrni so bili Italijani, kar glede ena moč italijanske ekipe in poznavanje prog v Dolomitih ni bilo presenečenjO moči Norveške najbolj zgovorno priča svetovni pokal. Letos so v moški konkurenci dobili 11 od 15 posamičnih preizkušenj svetovnega pokala in v skupnem seštevku zasedajo prva štiri mesta. V ženski so zinna prvih dveh mestih, letos pa so norveška dekleta dobila osem tekem.Poleg omenjenih reprezentanc so v krogu favoritov tudi Nemci in Švedi, številni pa stavijo tudi na Avstrijce, ki so tik pred SP pokazali izredno stopnjevanje forme tako v ženski kot moški konkurenci, spregledati pa ne gre niti Italijanov.