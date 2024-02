Na skakalnici je neustrašna in točno ve, kaj hoče

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je Niki Prevc, nosilki rumene majice vodilne smučarske skakalke v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, vidno odleglo po zadnji tekmi v Willingenu, kaj je dejala o svojem izjemnem zadnjem poletu, komu je športno zaploskala, kaj je priznala na novinarski konferenci, kakšno željo je izrazila vzhajajoča zvezdnica iz Selške doline, česa še ni povsem prebolel Norvežan Johann Andre Forfang, sobotni junak in novi rekorder velike naprave Mühlenkopfschanze, kako je skrivnost svojega uspeha v Willingenu razkril domači ljubljenec Andreas Wellinger, kaj je po najdaljšem poletu včerajšnjega dneva naredil Timi Zajc, kako je svoj nenajboljši finalni nastop pospremil Lovro Kos, ki so se mu po uvodni seriji nasmihale prve letošnje točke, kateri skakalci in skakalke bodo zastopali Slovenijo na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici, ki se je s slovesnim odprtjem sinoči začelo v Kranjski Gori ...