Z jadralnim letalom bo ženo popeljal v oblake

V nadaljevanju preberite:

Novoletna turneja se bliža. In sicer tista v smučarskih skokih. Uvodna tekma letošnjega spektakla bo 29. decembra v Oberstdorfu, 1. januar pripada Garmisch-Partenkirchnu, avstrijski tekmovalni del bo 4. januarja v Innsbrucku in 6. v Bischofshofnu. Seveda bodo dan pred vsako preizkušnjo kvalifikacije, je pa v Nemčiji in Avstriji pričakovati goro poljskih navijačev. Dawid Kubacki je namreč pred Anžetom Laniškom (576 točk) vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala s 650 točkami, Piotr Żyła je peti (377), legendarni Kamil Stoch (šele) 14. s 122 točkami. Novi glavni trener poljskih skakalcev, komaj 33-letni Avstrijec Thomas Thurnbichler, je preporodil večji del reprezentance, čaka se še Stocha, na letošnji turneji štirih skakalnic (po poljsko turniej czterech skoczni) pa z varovanci računa na odmeven rezultat. To je športna plat, kakšen pa je Dawid Kubacki zasebno?