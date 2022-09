Z novimi čeladami do še daljših skokov in poletov

Slovenski ženska in moška reprezentanca v smučarskih skokih, ki sta minulo olimpijsko zimo navdušili z dosežki, v novo sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Planici, vstopata z novim motivom na čeladi. Motiv Triglava in orla se prepleta v tradicionalnih barvah, skakalci so sami prispevali ideje za ta del še kako pomembne varnostne opreme.

»Navdušena sem nad videzom čelade. Končna različica čelade je precej drugačna, kot smo jo dobili v test na začetku. Posredovali smo svoje ideje in moram reči, da mi je zdaj zelo všeč. Verjamem, da nas bo čelada nesla zelo daleč,« je o novem kosu opreme povedala najboljša skakalka lanske zime v svetovnem pokalu, Nika Križnar.

Čelado je zasnoval oblikovalec Blaž Skodlar, ki je za osrednjo nit, kot je dejal na predstavitvi, vzel orla, saj skakalke in skakalci letijo.

»Ko si nadenete čelado, prevzamete lastnosti orla, da čim dlje poletite,« je dejal. Do prvih tekem nove zimske sezone 2022/23 je sicer še več kot mesec dni, tako žensko kot moško vrsto štart čaka 5. in 6. novembra na plastiki v Wisli, priprave so za zdaj potekale po načrtih.

Konec tedna je v Nemčiji še finale poletne sezone v Klingenthalu; olimpijska prvakinja Urša Bogataj je že predčasno potrdila skupno zmago poletja, nato pa ekipi čaka še zadnji del priprav na zimo.

Poškodbo Križnarjeve bodo sanirali pravočasno

»Mi smo na poletnih tekmah veliko manjkali, da smo dali še drugim športom malo prostora, nenazadnje so skoki zimski šport,« je uvodoma dejal selektor moške vrste Robert Hrgota in dodal, da gre za zdaj v pripravah vse po načrtih, nekaj skrbi mu povzroča le poškodba gležnja Žige Jelarja.

Skakalci so poleti veliko časa namenili testiranju opreme, ki je doživela največ sprememb pravil, kot pravi Hrgota, je bila »čelada še zadnji košček mozaika za novo sezono«.

Že 13. oktobra se reprezentanca odpravlja na ledeno smučino, 18. bo trenirala v Kranju, nato pa še v Planici.

»Pa bo uvod v sezono hitro tu,« je dodal selektor skakalcev. Medtem pa je glavni trener vražjih Slovenk Zoran Zupančič povedal, da se je ekipa vse poletje sestavljala, zdaj je sicer spet na minus 1 zaradi poškodbe lanske skupne zmagovalke sezone Križnarjeve, vendar »bomo poškodbo pravočasno sanirali«.

»Prepričan sem, da bo do starta vse v redu. Priprave so potekale po načrtu, glede na prejšnje sezone nismo veliko spreminjali. Stanje v ekipi je dobro, da ne rečem odlično,« je dejal Zupančič, ki je odkrito napovedal, da ženska reprezentanca na glavnem cilju sezone, domačem prvenstvu pod Poncami, načrtuje vsaj tri kolajne.

Vrhunec poolimpijske zime za skakalce bo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki ga bo Planica gostila od 21. februarja do 5. marca.