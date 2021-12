Za Jansruda konec olimpijske sezone

Norveški smučarski zvezdnik Kjetil Jansrud bo moral na operacijo kolenskih vezi, zato je zanj olimpijska sezona že končana, so sporočili iz norveške smučarske zveze. Šestintridesetletni Jansrud se je poškodoval pretekli teden na superveleslalomu v Beaver Creeku. Čeprav je po padcu sam prismučal v cilj, so nadaljnji zdravniški pregledi razkrili, da si je poškodoval križno in notranjo stransko vez v kolenu. Zazdaj mu bodo zdravniki operirali le notranjo vez, medtem pa bodo spremljali celjenje križne.

Jansrud si s 23 uvrstitvami na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v svetovnem pokalu deli drugo mesto med norveškimi tekmovalci s Henrikom Kristoffersenom. Pred njima je zgolj Aksel Lund Svindal, ki je vpisal 36 zmag. Jansrud je pred dvema letoma v Åreju osvojil naslov svetovnega prvaka v smuku, 2014 je bil olimpijski prvak v superveleslalomu, v karieri pa je osvojil štiri male kristalne globuse v hitrih disciplinah. Dvakrat je v skupnem seštevku zaostal zgolj za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, in sicer v letih 2015 in 2017. Olimpijske igre v Pekingu bodo sicer od 4. do 20. februarja.