Za veliko noč je izvedel, da si ga ne morejo več privoščiti

Nemški trener Ricco Gross se poslavlja od vodenja slovenske biatlonske reprezentance. Trener je novico potrdil v pogovoru za nemške medije. Obenem je potarnal, da je novico prejel šele za veliko noč, kar je zelo pozno, saj bo do nove sezone težko našel novo sredino.

»Naredili smo velik korak naprej. Anamarija Lampič je 17. v svetovnem pokalu, med fanti je bil Jakov Fak 24., pa čeprav je izpustil številne tekme. Lovro Planko je 40. in prvič v karieri se je prebil med deseterico, kar priča o napredku. V pokalu narodov smo z 11. napredovali na deveto mesto in imamo pet tekmovalcev s pravico nastopa tudi v sezoni 2024/25. Dekleta so napredovala kar pet mest in so 11., tudi po zaslugi Lampič, ki je bila z izjemo ene tekme vedno v točkah svetovnega pokala. Velik napredek so pokazale tudi štafete,« je ekipo in s tem lastno delo v zadnjih dveh letih za Traunsteiner Tagblatt opisal Gross.

Ta je bil sprva prepričan, da bo slovensko ekipo vodil skozi cel mandat do olimpijskih iger 2026 v Italiji. »Po polovici je napredek res viden. Z Lampič imamo najhitrejšo tekačico v ženski konkurenci in v primerjavi s sezono pred tem je še hitrejša, kar potrjuje dobro delo. Pri fantih Fak in Miha Dovžan po različnih statistikah sodita v najzanesljivejšo deseterico na strelišču in vse to odraža naše delo.«

»Mislim, da smo oblikovali dobro ekipo. Ne gre le za trenerski tim in športnike, tudi tehnični del, fizioterapevti, zdravniška služba. Doslej je bilo zelo lepo delati z njimi. Smo na polovici štiriletnega načrta, žal pa slovenska zveza z mano ni podaljšala pogodbe. Razlogi so finančne narave, so mi rekli. Praktično povedano si me ne morejo več privoščiti.«

Gross k temu dodaja, da bodo znanje zdaj naprej prenašali slovenski trenerji. »Pred dvema letoma sem dobil nalogo, da s slovenskima pomočnikoma oblikujem ekipo. V preteklih dveh letih sta se veliko naučila in zdaj prevzemata vajeti v svoje roke.«

Gross se je najbolj obregnil ob dejstvo, da je zelo pozno izvedel za konec sodelovanja. »Pri drugih reprezentancah je že vse zasedeno. Sam sem za prekinitev sodelovanja zvedel tik pred veliko nočjo, kar je zelo slab termin. A je, kakor je, in poiskati bom moral alternativo.«

Nekdanji večkratni olimpijski in svetovni prvak je trenersko pot začel v Nemčiji, kasneje pa vodil tudi reprezentanci Rusije in Avstrije.

O novem vodstvu slovenske ekipe bosta odločala strokovni svet in nato zbor za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije. V kolikor se bo stroka odločila za slovenskega strokovnjaka, je prvi kandidat za trenersko mesto bržkone Janez Marič.