Za začetek trinajsto mesto Slivnika

Slovenski smučar Jernej Slivnik je opravil prvi nastop na letošnjih paralimpijskih igrah v Pekingu. Danes je v veleslalomu dosegel 13. mesto, paralimpijski prvak v njegovi kategoriji sedečih smučarjev je postal Norvežan Jesper Pedersen.

Že po prvi vožnji je bil v tej kategoriji vodilni Pedersen pred Nizozemcem Jeroenom Kampschreurjem in Italijanom Renejem de Silvestrom. Slivnik je imel osmo izhodišče.

V drugi vožnji, ko so sedeči smučarji nastopili v že zelo slabih snežnih in vremenskih razmerah kot zadnji (pred njimi so bili na vrsti slepi in slabovidni ter stoječi tekmovalci), je nato imel precej težav in enkrat tudi zdrsnil, tako da je izgubil veliko časa. Na koncu je bilo dovolj za 13. mesto.

V boju za vrh je najprej odlično odpeljal De Silvestro in si s prevzemom vodstva že zagotovil medaljo. Nato pa je Kampschreur naredil napako in zdrsnil ter ostal brez medalje, vodilni po polovici Pedersen pa je upravičil status favorita in z veliko prednostjo osvojil zlato medaljo, že tretjo na teh igrah. Bron pa je pripadel domačinu Ziluju Liangu.

Vse udeležence smučarskih tekmovanj na igrah te dni sicer precej ovirajo zelo spremenjene vremenske razmere v primerjavi s tistimi na olimpijskih igrah. Močno se je otoplilo, temperature dosegajo tudi 10 stopinj Celzija, tako da je bila snežna podlaga na tekmovališču danes v drugi vožnji že zelo uničena in mehka, vožnje pa zato še bolj zahtevne.

Edini slovenski paraolimpijec na zimski izvedbi največjega tekmovanja za športnike invalide bo v Pekingu nastopil še na eni tekmi v tehničnih disciplinah, slalom ga čaka zadnji dan iger 13. marca.

Čeprav ima Slivnik šele 21 let, je že nastopil tudi na prejšnjih igrah leta 2018 v Južni Koreji. To sezono pa je januarja na svetovnem prvenstvu dosegel vidni uvrstitvi, četrto in sedmo mesto.