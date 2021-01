Zahtevna strmina, ki ustreza Tini Robnik

zlata lisica



Domačinka upa na zasuk

6

smučark bo v Kranjski Gori branilo slovenske barve na 57. tekmovanju za Zlato lisico

Spomin na zadnjo Zlato lisico, pred slabim letom prav tako na Gorenjskem, privablja dobro voljo v slovenski reprezentančni tabor. Takrat je bila namreč domačinkana tretji veleslalomski stopnički, tudina 6. mestu ni bila daleč od odra, z lepim smučanjem se je odrezalaZdaj delnice naše ekipe niso tako visoke, morda pa bo prav domača tekma, jutri in v nedeljo na podkorenski strmini, ponudila zasuk.Nihče ni navdušen, ker so lisičke tako kot lani morale zapustiti svoj pohorski brlog, še najmanj je to všeč vznesenim prirediteljem, toda druge preprosto ni: tekma ostaja na Slovenskem, le da v precej bolj zimi primerni Zgornjesavski dolini.»Žalostna sem, ker tekme ne bomo imeli v Mariboru, obenem pa vesela, da sploh lahko tekmujemo,« je na novinarski konferenci v pričakovanju največjega dogodka v ženskem alpskem smučanju pri nas povedala dvakratna svetovna prvakinjaZa njo bo to sicer prvi veleslalom sezone: »V zadnjih dneh ni bilo časa za vadbo, saj sem nastopala v hitrih disciplinah. Tako kot vse strmine spoštujem tudi to, morda mi bo malo prepočasi glede na to, da nisem prav pogosto med veleslalomistkami, a vseeno verjamem, da bom uživala v tekmi.«Seveda omenjeno prizorišče najbolje pozna Meta Hrovat. Doma je le nekaj minut hoje od proge, lani je tu zablestela, z izjemo spodbudne söldenske premiere (6. mesto) ji v tej sezoni doslej ni šlo po načrtih. Na domačem snegu upa na zasuk, podobno gre zapisati za Tino Robnik. Odlična smučarka iz Luč v Zgornji Savinjski dolini se je vedno veselila Zlate lisice, tu – naj si bo v Mariboru ali Kranjski Gori – je občutila tudi izjemno podporo sokrajanov, toda teh pač žal tako kot tudi drugih gledalcev tokrat ne bo. Ne skriva pa, da ji podkorenska proga ustreza.Na slednji bi se rada odrezala tudi Ana Bucik, v tej zimi med našimi reprezentantkami v tehničnih disciplinah kaže najmanj nihanj. Iz tedna v teden nase bolj opozarja še druga Primorka pri izbrani vrsti, Ajdovka, resda močnejša v slalomu, ki ga letos ni v lisičkinem sporedu, tekme se po težavah pred sezono s poškodbo veseli tudi»Zaradi posebne priprave snega na progi bo to najtežji veleslalom v sezoni. In ker ne bo gledalcev, se bomo počutili pravzaprav kot kjerkoli drugje,« poudari, trener naše ženske ekipe. Seveda si želi, da bi tudi v teh zahtevnih razmerah na spoštovanja vredni strmini dekleta smučala hitreje kot v zadnjih tednih ...