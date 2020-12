Zajc: Povedal sem le svoje mnenje, tega pa ne obžalujem

Po vseh zapisanih in izrečenih besedah je bilo kar napeto

Državno prvenstvo v Planici (HS-139) – posamezniki:

1. Anže Lanišek (SSK Mengeš) 285,2 (136.5, 136.5)

2. Peter Prevc (SK Triglav) 267,5 (130, 132.5)

3. Domen Prevc (SK Triglav) 262,4 (130.5, 130.5)

4. Jernej Damjan (SSK Sam Ihan) 258,0 (129, 128.5)

5. Tilen Bartol (SSK Sam Ihan) 257,5 (128.5, 128.5)

6. Cene Prevc (SK Triglav) 256,3 (125.5, 136)

7. Rok Masle (SSK Ilirija) 251,3 (133, 127.5)

8. Bor Pavlovčič (ND Rateče Planica) 249,5 (127.5, 128.5)

9. Lovro Kos (SSK Ilirija) 240,5 (118, 130.5)

10. Timi Zajc (SSK Ljubno BTC) 236,8 (123.5, 126.5)

Državno prvenstvo v Planici (HS-139) – ekipno:

1. SK Triglav I 975,4 (P. Prevc 264,3, Hafnar 216,2, D. Prevc 231,3, C. Prevc 263,6)

2. SSK Ljubno BTC I 914,3 (Presečnik 227,1, Zajc 235,8, Bombek 219,2, Mogel 232,2)

3. SSK Ilirija I 867,5 (Bartolj 195,1, Jeglič 155,6, Masle 246,6, Kos 270,2)

4. ND Rateče Planica 773,5

5. SSK Ljubno BTC II 740,1

6. SSD Stol 714,7

Državno prvenstvo na Bloudkovi velikanki je odločalo tudi o tem, kateri smučarski skakalci bodo zastopali Slovenijo na 69. novoletni turneji, ki se bo s kvalifikacijami v ponedeljek začela v Oberstdorfu. Potem ko je strokovno vodstvo naše reprezentance z novim glavnim trenerjemna čelu že v ponedeljek v ekipo uvrstilo(5. v skupni razvrstitvi za svetovni pokal),(12.),(28.) in(30.), ki ga na državnem prvenstvu ni bilo, je pred sredino tekmo v Planici prišlo na dan, da ima vstopnico tudi(40.).Za zadnjo šesto sta se tako ob(35.) na državnem prvenstvu udarila še(45.) in(50.), ki je slednjič ohranil najbolj mirno glavo in s tretjim mestom – za novim-starim državnim prvakom Laniškom in drugouvrščenim Petrom Prevcem – skočil na zadnji sedež v kombiju proti Oberstdorfu. Ob petouvrščenem Bartolu je bil tako v internih »kvalifikacijah« prekratek tudi Zajc, ki je pristal na desetem mestu. Mladi član SSK Ljubno BTC nam je med drugim priznal, da je skakal pod precejšnjim pritiskom.»Na voljo je bilo le še eno mesto, zanj pa smo se borili Tilen, Domen in jaz. Ker nisem skakal vrhunsko, mi ni uspelo, tako da bom do nadaljnjega treniral doma. K slabšim skokom je zagotovo botroval tudi pritisk, saj sem si zelo želel, da bi se vrnil v karavano. Na žalost se mi na državnem prvenstvu ni izšlo in s tem se moram pač sprijazniti,« je povedal Zajc in v isti sapi dodal, da bo treniral naprej in upal, da se bol čim prej vrnil v formo. Nadeja se, da mu bo to uspelo že čez praznike in da se bo lahko v moštvo vrnil kmalu po novoletni turneji.Kot je zaupal, je po nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici vadil vsak dan, po dvakrat dnevno. »Opravil sem veliko treningov – tudi štiri skakalne s klubskim trenerjem,« je razkril 20-letni skakalec iz Hramš v občini Žalec in pristavil, da z Robertom Hrgoto nista še veliko govorila. Nekaj besed sta izmenjala pred dobrim tednom dni in po državnem prvenstvu. »Govorila sva tudi o tem, kar se je dogajalo, stvari pa tečejo naprej. Zdaj bom treniral doma in čakal na priložnost, da se vrnem v svetovni pokal,« je poudaril in priznal, da je bilo po vseh zapisanih in izrečenih besedah kar napeto.»Zdaj sem v redu, prav veliko pa si nimam za očitati. Po prvem delu posamične tekme sem bil zelo razočaran, zaradi česar sem na instagramu tudi napisal, kar sem. Toda moj zapis je bil očitno za določene preveč sporen. Medtem smo vsi stopili en korak naprej, sam pa ničesar ne obžalujem. Povedal se le svoje mnenje. A očitno je moralo počiti,« je pojasnil in na našo opazko, da je nekaj vendarle dosegel, odvrnil: »Ne vem, kaj in koliko sem zares naredil, toda po mojem sem kljub vsemu nekaj dosegel za ekipo, iz katere pa sem izpadel. V tem, kar se je zgodilo, so plusi in minusi.«Na vprašanje, kako komentira odziv kolegov iz reprezentance, je odgovoril, da ni razočaran. »To je individualni šport. Vsak se mora znati postaviti zase. Je pa res, da so se drugi kar precej strinjali z menoj oziroma da jih je bilo kar nekaj, ki so delili z menoj mnenje. A na koncu tega ni bilo opaziti. Medtem ko sem si želel sam nekaj spremeniti, so se očitno drugi s tem sprijaznili in so želeli delati naprej, kot so nazadnje. Ne vem, mogoče pa sem jih zdaj zafrknil,« se je še vprašal Zajc.