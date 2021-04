Znan Velepčev naslednik

Vodstvo slovenskih biatlonskih reprezentanc je nekdanjega tekmovalca in zdajšnjega trenerja mlade vrste Janeza Mariča predlagalo za novega glavnega trenerja slovenske moške reprezentance. Menjava na čelu izbrane vrste je bila nujna po odhodu Uroša Velepca v Ukrajino, tam bo ponovno vodil žensko vrsto. Janez Marič je bil prvi slovenski tekmovalec, ki je dosegel zmago v svetovnem pokalu. Kot trener pa se je izkazal predvsem z mladinci, na čelu z večkratnim mladinskim svetovnim prvakom Alexom Cisarjem. Ob Cisarju naj bi se izbrani vrsti pridružila vsaj še Anton Vidmar in Lovro Planko.



Predlog vodstva reprezentanc bosta morala v prihodnjih dneh potrditi še strokovni svet ter zbor za biatlon, čeprav gre običajno za formalno potrditev predloga. Mariča čaka naporno delo, saj bo reprezentanco že čez osem mesecev vodil na olimpijskih igrah v Pekingu. Žensko vrsto bo še naprej vodila Andreja Mali. V mladinski ekipi trener ženskega dela ostaja Jure Ožbolt, moškega pa prevzema Lenart Oblak, ki je bil v pretekli sezoni pomočnik trenerja v ženski ekipi.



Nova moč bo tudi Urška Poje, ki je lansko leto zaključila tekmovalno kariero, sedaj pa se vrača v vlogi pomočnice trenerja za žensko in moško mladinsko ekipo. »Bilo je več kandidatov, a na koncu smo potrdili Janeza Mariča. Izkazal se je kot trener mlajših, obenem pa je njegova prednost ta, da v obdobju do olimpijskih iger dobro pozna tako reprezentante, kot tudi razmere, ki jih ima na voljo za delo,« je odločitev vodstva reprezentanc pokomentiral vodja panoge Janez Ožbolt.

