Žan Kranjec želi unovčiti dobro formo tudi na podkorenski strmini

Slovenija ima kandidata za najvišja mesta na tekmovanju svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori. Žan Kranjec se bo prvič po olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno kolajno v veleslalomu, predstavil navijačem, ki bodo lahko v ciljni areni pozdravili svojega junaka. Kranjec si želi dobro smučanje prenesti tudi na domačo tekmo.

Devetindvajsetletni tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah je pred 27 dnevi v Yanqingu na Kitajskem uprizoril sanjski drugi nastop, ko je z osmega mesta skočil med nosilce kolajn. Boljši od Kranjca je bil zgolj najboljši veleslalomist in smučar sezone Marco Odermatt iz Švice, ki bo v soboto in nedeljo glavni konkurent tudi na domačem hribu v Podkorenu.

»Zanesljivo so se olimpijske igre izšle res dobro. Sem izjemno zadovoljen. Sem pa moral vseeno dokaj hitro preklopiti na tekmovalni ritem. Do konca sezone so še pomembne tekme, trije veleslalomi, in hočem čim boljše nastopati,« je v pogovoru za STA ocenil Kranjec.

Pričakovanja so velika

»Pričakovanja so temu primerno velika. S svojim trenutnim smučanjem sem zadovoljen, poskušal bom prikazati najboljše, kar znam, in upam, da se bom spet lahko boril za najvišja mesta,« napoveduje pred veleslalomoma za 61. Pokal Vitranc.

Z olimpijskih iger se je vrnil z dragocenim spominkom. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

»Začetek sezone je bil dober s tretjim mestom v Söldnu. Potem pa sem imel v veleslalomu rezultate od 10. do 13. mesta, primeril se mi je tudi en odstop. S tem nisem bil povsem zadovoljen. Potem pa se je na OI vse izšlo tako, kot se je moralo. Moje smučanje, predvsem drugi nastop sem dal takšnega, kot ga imam v sebi, torej najboljše, kar znam,« je še enkrat podoživel olimpijsko nedeljo 13. februarja.

Kranjca veseli, da je spet našel »svojo smučarijo«, ki ga je že krasila, ko se je v svetovnem pokalu dvakrat zavihtel na najvišji stopnički v Saalbachu (2018) in Adelbodnu (2020). »Sem bolj samozavesten na smučeh in upam, da to dobro smučanje, to dobro formo z OI prenesem še na tekme do konca sezone,« je dejal. Po Kranjski Gori bo moški veleslalomski finale sezone 19. marca v Meribelu v Franciji.

Januarja, po nizu odstopov na slalomih, so se v njegovi ekipi odločili za menjavo serviserja. Lojze Debelak se je poslovil. Kranjec je znova začel sodelovati z Matjažem Požarjem, v imenu opremljevalca Rossignola pa je Kranjcu podporo po novem začel nuditi tovarniški serviser Francoz Philippe Petitjean, ki se je decembra razšel z norveškim asom Henrikom Kristoffersenom.

Sprememba je dobro vplivala nanj

»To je edina sprememba. Kar zanesljivo ni mala stvar. Servis je zelo pomemben in zdi se mi, da sem spet dobil samozavest in to je tudi ena izmed ključnih stvari, da potem lahko na startu greš samozavestno na progo in tako, kot znaš. Se mi zdi, da je sprememba dobro vplivala name,« je poudaril Kranjec.

Po prihodu iz Kitajske se je že poveselil z navijači, a zunaj proge. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kranjec se ne čuti dolžnika domače tekme. V Kranjski Gori je prvič tekmoval v veleslalomu leta 2011 in na petih vitranških veleslalomih vpisal pet ničel. Prvič je bil na Vitrancu v točkah leta 2016, ko sta bila dva veleslaloma, na katerih je obakrat zasedel 16. mesto. Nato je bil naslednje leto 23., leta 2018 je s petim mestom dosegel najboljši dosežek na domači tekmi, leta 2019 je bil deveti, lani pa 22. Predlani sta moški tekmi v Kranjski Gori odpadli zaradi novega koronavirusa.

»Dolžnik? Rad bi izkoristil trenutno dobro smučanje. Nikoli ne morem reči, kam lahko prilezem. Sem pa zadovoljen, samozavesten s svojim smučanjem in rad bi na teh dveh tekmah to pokazal. Upam, da bo potem tudi rezultat ustrezen.«

Za tekmovalce še vedno testiranja

Prvič po dveh letih bodo beli cirkus v Kranjski Gori spremljali tudi navijači v ciljni areni, na stojiščih, tribune s sedišči bodo zgolj za vabljene goste, predstavnike sponzorjev. Za razliko od smučarjev za vstop v ciljno areno poligona v Podkorenu obiskovalci ne bodo potrebovali pogoja PCT.

»Zadržujemo se v mehurčku, tako da nimamo toliko stikov z navijači,« je v zvezi s tem dejal Kranjec, ki pa se mu ne zdi prav, da za športnike še vedno velja kot pogoj za tekmovanje obvezno testiranje na novi koronavirus, kar je Mednarodna smučarska zveza vpeljala na začetku sezone.

»Športniki smo bili v času pandemije najbolj izpostavljeni pri vseh ukrepih. Zdaj so že vse ukrepe ukinili, športniki smo še edini, ki imamo testiranja. Ne vem, zakaj. Videti je, da se nihče ne upre kot mogoče pri drugih panogah, mi pa potem požremo vse, kar nam dajo,« je v smehu dejal Kranjec.