Žarometi v Flachauu so zaslepili Slovenke

Nočna preizkušnja v Flachauu je še ena v nizu klasičnih januarskih slalomov v svetovnem pokalu, ki jih je bilo pred leti, ko je bilo del sporeda tudi zagrebško Sleme, še več. Na nočni preizkušnji se Slovenke niso izkazale, Andreja Slokar in Ana Bucik Jogan sta odstopili, Neja Dvornik pa bo ob koncu prve proge uvrščena v prvo dvajseterico.

Slalom v Flachauu ne velja za najbolj selektivnega, proga ne skriva posebnih pasti, zahteva pa hitro in odločno smučanje, kar je bilo za številne favoritinje tokrat preveč. Tudi za Zrinko Ljutić, ki po napaki ne bo nadaljevala zmagovitega niza, po prvi progi pa prepričljivo vodi domačinka Katharina Liensberger, ki ima 75 stotink sekunde naskoka pred Wendy Holdener.

Katharina Liensberger lovi domačo zmago. Foto Joe Klamar/AFP

Kot prva Slovenka je šla na progo Andreja Slokar s številko 8, v zgornjem in srednjem delu si je že nabrala kar občuten zaostanek, ki pa bi najbrž zadoščal za uvrstitev na rob deseterice, če bi pravilno prismučala do cilja. V spodnjem delu je storila še eno napako in se po odstopu prijela za glavo. Enako se je, le da že v zgornjem delu, pripetilo Ani Bucik Jogan.

Edina bo v finalu med Slovenkami smučala Neja Dvornik, ki se na progi prav tako ni znašla najbolje, z 2,53 sekunde zaostanka pa trenutno zaseda 16. mesto in bo smučala tudi v drugo. Finale se začne ob 20.45.