Senca in sonce zasenčila Slovence, ne obsijala

Letošnja športna zima je predolimpijska, Milano in Cortina d'Ampezzo 2026 se bližata. Kako čas leti – pred 14 dnevi smo bili še v letu 2024, zdaj smo v 2025. Še prej pa bo prišlo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, to bo že naslednji mesec od 4. do 16. februarja v avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu. Kako kaže Slovencem? Za slovenske alpince in alpinke v smučanju konec tedna ni bil uspešen, 14. mesto Žana Kranjca v veleslalomu v Adelbodnu, kjer je v preteklosti že zmagal, nov odstop Tijana Marovta v slalomu na istem švicarskem prizorišču, ter 17. in 18. mesto Ilke Štuhec v smuku in superveleslalomu v avstrijskem St. Antonu niso uvrstitve, za katere bi dali roko v ogenj, da vlivajo optimizem za bližnji mundial. Več preberite v članku.