Že v tej zimi pripraviti temelj za Trondheim in Cortino

Alpski smučarji so pred dnevi že vstopili v novo tekmovalno sezono, nordijski uvod bo v drugi novembrski polovici na Finskem. O tekaški izbrani vrsti smo se pogovarjali z njenim glavnim trenerjem Olo Vignom Hattestadom. Kako se je norveški strokovnjak ozrl na priprave slovenskih reprezentantov v njegovi domovini? Kako je bilo z vadbo po avstrijskih ledenikih? Kdo je zdaj v ekipi A in zakaj Eva Urevc ni več le šprinterka? Kakšne in kje bodo sklepne priprave? Kaj Norvežanu tekne v slovenskih planinskih kočah?