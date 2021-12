Življenjska grenkoba je kot feniks iz pepela dvignila hvalnico življenju

V nadaljevanju preberite:

Tadeja Brankovič je nastopila na štirih zimskih olimpijskih igrah, v svetovnem pokalu se je šestkrat uvrstila na zmagovalne stopničke. A nekdanja biatlonka pravi, da so jo po športni karieri v zasebnem življenju čakale še težje preizkušnje kot na tekmovališčih. Vse občutke, tudi grenkobo zaradi ločitve in izziv zdajšnjega boja z rakom, je prenesla na papir, v avtobiografijo Peta olimpijada. In ob predstavitvi knjižnega prvenca je iz srca sporočila svojo življenjsko zgodbo.