Zlato Franciji, slovenska dvojica trinajsta

Jakov Fak je dobro opravil svojo polovico dela. FOTO: Matej Družnik

Kazenski krog vzel deseterico

Polona Klemenčič je solidno streljala in slabše tekla. FOTO: Matej Družnik

Francija (in) je zmagovalka tekme mešanih parov na biatlonskem SP na Pokljuki,insta zasedla 13. mesto.Srebro sta osvojila Norvežanain, bron pa ŠvedainV ospredju se je za zlato kolajno bil srdit boj med Italijo, Francijo, Švedsko, Avstrijo, Ukrajino in Norveško. Po polovici sta vodila Italijana, v zadnji krog pa sta se po polomuskupaj podali Eckhoffova in Simonova. Slednja je bila močnejša v teku in Eckhoffovi preprečila četrto zlato kolajno na SP. Srebrn je bil skupaj z rojakinjo Johannes Thingnes Boe. Norvežana sta zaostala 2,8 sekunde. Tretje mesto je Švedski priborila Hanna Öberg, ki je v cilj pritekla 22,6 sekunde za Francozoma.Jakov Fak je v prvi predaji po enkrat zgrešil tako leže kot stoje in za pokritje vseh tarč potreboval dodatne naboje, Klemenčičevi pa je predal kot četrti. Klemenčičeva v teku ni bila konkurenčna tekmicam, na strelišču pa je za deset tarč potrebovala eno popravo.V drugi del je Fak, ki mu na domačem SP ne gre najbolje od rok, krenil kot 13., pri streljanju stoje pa je moral v kazenski krog po štirih zgrešenih strelih, s čimer je splavala po vodi uvrstitev med najboljšimi desetimi. Klemenčičeva je v cilj pritekla kot 13. z zaostankom 2:31,8 minute.V petek bo na Pokljuki prost dan, v soboto pa bosta na vrsti obe štafetni preizkušnji. V nedeljo za konec sledita še tekmi s skupinskim štartom.