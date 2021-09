Nova zmaga Bogatajeve, ki je nasledila Križnarjevo

Urša Bogataj je odlično začela sezono. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenska smučarska skakalka(227,1 točke) je na poletni veliki nagradi zabeležila še četrto zmago na petih tekmah in osvojila skupni seštevek dve tekmi pred koncem. Tokrat je bila najboljša v ruskem mestu Čajkovski. Na stopničkah ji je družbo delala še rojakinja(215,9), ki je bila tretja.Med obe Slovenki se je na veliki skakalnici uvrstila Norvežanka(218,3), na četrtem mestu pa je pristala še ena Slovenka(208,4). Od Slovenk, ki so pripotovale v Rusijo, je(125,1) zasedla 19. mesto.Z današnjo zmago v Rusiji je Bogatajeva že postala skupna zmagovalka letošnje razvrstitve, saj drugouvrščene Japonke,ni v Rusiji. S 440 osvojenimi točkami ima pred odlično Japonko 180 točk naskoka, pred tretjeuvrščeno, prav tako manjkajočo Japonko,pa 229.Tudi v pokalu narodov Slovenija zanesljivo vodi s 1015 točkami. Druge so Japonke s 788, tretje pa Avstrijke s 535. Bogatajeva je pred današnjo peto preizkušnjo poletne sezone velike nagrade zmagala na dveh tekmah v poljski Wisli ter na eni v francoskem Courchevelu, v češkem Frenstatu pa je bila šesta.Potem, ko je lani poletno veliko nagrado dobila, ki je tudi ni v Rusiji, prej pa vseh osem izvedb, je Bogatajeva tretja zmagovalka v zgodovini tega tekmovanja. Do konca poletne sezone sta v ženski konkurenci ostali še dve tekmi, ena bo na vrsti v nedeljo ob 6. uri zjutraj (prestavljena iz kazahstanskega kraja Ščučinsk), zadnja pa bo v Klingenthalu v Nemčiji konec septembra.Danes so v Rusiji tekmovali tudi moški. Zmagal je lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala, Norvežan(253,9). Drugi je bil Rus(250,2), tretji pa še en Norvežan(240,6).(192,5) je tekmo končal na desetem mestu, edini preostali slovenski predstavnik v Čajkovskem,(151,0) pa je zasedel 21. mesto.V nedeljo bo poleg ženske posamične preizkušnje še mešana ekipna tekma. Začela se bo ob 10. uri.