Zmagoslavje Japonca, najboljši Slovenec Cene Prevc

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Klingenthalu je zmago slavil japonski as Rjoju Kobajaši (129,5 m in 139 m), ki sta mu družbo na odru za najboljše delala Norvežana Daniel-Andre Tande (130,5 m in 141,5 m) in Marius Lindvik (126 m in 141 m).

Od Slovencev je bil tokrat najboljši Cene Prevc (123 m in 136,5 m), ki je z devetega mesta skočil na končno sedmo. Lovro Kos (124 m in 128 m) je pristal na 17. mestu, do točk pa se je v dežju dokopal tudi Anže Lanišek (121,5 m in 126 m), ki je zasedel 23. mesto.

Rezultati druge tekme v Klingenthalu (HS-140): 1. R. Kobajaši (Jap) 262,8 (129.5, 139), 2. Tande 260,2 (130.5, 141.5), 3. Lindvik 256,6 (126, 141), 4. Johansson 255,8 (128, 139.5), 5. Granerud 254,9 (128, 138), 6. Forfang (vsi Nor) 247,5 (123, 138.5), 7. C. Prevc 243,8 (123, 136.5), 17. Kos 220,7 (124, 128), 23. Lanišek 216,5 (121.5, 126), 41. P. Prevc 83,8 (113), 48. Zajc 69,7 (105).

Peter Prevc (113 m) in Timi Zajc (105 m), ki sta tekmo končala na 41. oziroma 48. mestu, sta bila prekratka za drugo serijo, Domna Prevca pa so vnovič diskvalificirali – tokrat že v kvalifikacijah.

Naslednji tekmi za svetovni pokal bosta prihodnji konec tedna v Engelbergu.