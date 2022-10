Zupančič se spogleduje tudi s svetovnim rekordom, Prevc z opozorilom

V nadaljevanju preberite:

Zakaj bo nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo naslednji petek začela v Visli, tako posebna, kako sta teden dni pred štartom razpoložena glavna trenerja slovenskih reprezentanc Robert Hrgota in Zoran Zupančič, kaj od svojih izbrancev in izbrank pričakujeta od uvodne postaje in nadaljevanja sezone, katere veliki vrhunec bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, na kaj opozarja Peter Prevc, kakšen je novi nagradni sklad ...