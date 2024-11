Delovi podjetniški zvezdi po izboru komisije sta podjetje Duol in Kolektor Etra

Delova podjetniška zvezda leta 2024 v kategoriji velikih podjetji je Kolektor Etra. Podjetje iz Črnuč je lani ustvarilo 228 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 27 odstotkov več kot leto prej. Letos bodo presegli cilj 260 milijonov evrov prihodkov, saj so v prvih sedmih mesecih realizirali 25 odstotkov več prodaje kot lani v istem obdobju. Knjigo naročil imajo polno že do konca leta 2026, zato zdaj zbirajo naročila za leti 2027 in 2028, nekatera naročila pa imajo tudi že za leta do 2030.

Delova podjetniška zvezda leta 2024 v kategoriji malih in srednjih podjetji je podjetje Duol. Duol svoje balone večinoma postavlja za športna igrišča, denimo za pokrita nogometna in teniška igrišča, vse bolj pa tudi za industrijo in skladišča ter za kmetijstvo. Glede slednjega lahko omenimo napihljive rastlinjake za gojenje paradižnika v Egiptu in konoplje v ZDA.

Kipec so prevzeli od Stojana Petriča, sicer predsednika nadzornega sveta Skupine Kolektor in direktorja medijske hiše Delo.

Petrič: Med nami je danes veliko Dončićev, Kopitarjev, Pogačarjev, Rogličev

»Med nami je danes veliko Dončićev, Kopitarjev, Pogačarjev, Rogličev ... Enako uspešni ste kot našteti športniki, vsak dan, vsak mesec, vsako leto tekmujete doma in po svetu, skrbite za zaposlene, plačujete davke, da država lahko deluje,« je poudaril Stojan Petrič in dodal, da je pomembno razvijati projekte, kot so Delove podjetniške zvezde in s tem predstavljati uspešne podjetniške zgodbe javnosti.

V več krogih razprav je komisija za Delovo podjetniško zvezdo v kategoriji malih in srednje velikih podjetij izbrali Duol. Družinsko podjetje, ki je v fazi prenosa vodenja z očeta Dušana Olaja na sina Anžeja, je proizvajalec napihljivih objektov, ki se uporabljajo za športne, industrijske in kmetijske objekte. Pri tem ustvarjajo rekordne prihodke, osvajajo nove trge, močno pa poudarjajo vlaganja v razvoj in energetsko učinkovitost svojih napihljivih objektov. Kot je v utemeljitvi še zapisala strokovna komisija, v podjetju poudarjajo vlaganja v razvoj in raziskave, za katere namenjajo pet odstotkov prihodkov. Do zdaj so razvili in patentirali tri nove izdelke, razvoj dveh novih produktov zaključujejo. Poudarjajo vlaganja v energetsko učinkovitost in razvijajo produkt, ki bo energetsko samozadosten z uporabo obnovljivih virov energije. S tem bodo lahko v svoji tržni niši še uspešnejši in pripravljeni na prihodnost. Z lastno proizvodnjo, inženiringom in razvojem lahko uresničijo na videz nemogoče projekte in balon postavijo tako v polarnem krogu kot v vroči puščavi. Duolovi napihljivi objekti so prisotni po celem svetu ozirajo pa se tudi v vesolje. »Čeprav se zdi, da je čas, ko bo človeška noga stopila na rdeči planet, še zelo daleč, je vizija Dušana Olaja navdihujoča za slovensko podjetniško okolje in za zagonska podjetja, ki jim v Duolu želijo pomagajo pri razvoju in preboju na globalni trg,« je v utemeljitvi še zapisala strokovna komisija.

Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor medijske hiše Delo, ter predstavniki uredništva Dela so se iz postopka izbora, ki vključuje predstavitev kandidatov, razpravo in odločanje o izboru zmagovalca v kategoriji velikih podjetij, izločili. Preostali člani strokovne komisije so za Delovo podjetniško zvezdo v kategoriji velikih podjetij izbrali Kolektor Etro. Kot so zapisali v obrazložitvi, se podjetje, ki proizvaja transformatorje, ponaša z odličnimi izdelki v rastoči panogi in z izrednimi poslovnimi rezultati. Letos načrtujejo 200.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, ki je med najvišjimi v industriji v Sloveniji in EU. V naslednjih letih bodo investirali več kot 80 milijonov evrov, kar bo omogočalo pomembno povečanje kapacitet in prihodkov, ki naj bi dosegli 400 milijonov evrov. S tem se bodo umestili med tri največja specializirana podjetja transformatorjev v EU. Zgolj povpraševanje pa ni dovolj za uspešno poslovanje. Med kupci poznani kot kakovosten proizvajalec transformatorjev, za katerega so pripravljeni plačati višjo ceno.

Najprej je bila na vrsti razglasitev zmagovalcev po izboru bralcev v kategoriji malih in srednjih podjetij – zmagovalca sta: SKITTI in INTERSOCKS

Medijska hiša Delo že osmo leto zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat z naslovom S tehnologijo in ugledom podjetja konkurenčnejši na trgu dela, podeljuje prestižne kipce na današnjem gala večernem dogodku na Brdu pri Kranju.

Udeležence dogodka je nagovoril Klemen Boštjančič, podpredsednik vlade in minister za finance. Pred tem pa je imel v vlogi gostitelja uvodni nagovor Bojan Budja, odgovorni urednik Dela.

Na prireditvi so med drugim predstavili vsa nominirana podjetja, ki smo jih izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). V kategoriji malih in srednjih podjetij (MSP) je pet nominirancev: Duol, Hyla, Mizarstvo Jezeršek, Skitti in UNI&FORMA, tri podjetja pa so nominirana v kategoriji velikih podjetij (Danfoss Trata, Intersocks in Kolektor Etra).

Vsi nominiranci bodo dobili priznanja, prestižne kipce v vsaki izmed kategorij pa favoriti po izboru strokovne komisije in favoriti po izboru bralcev Dela.

Strokovni komisiji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor medijske hiše Delo, v njej pa so še zaslužni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, državni sekretar za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, predstavnica generalnega pokrovitelja, vodja marketinga družbe Generali Investments mag. Mojca Marija Pregelj, lanska Delova podjetniška zvezda, direktor podjetja RLS iz Komende Janez Novak, in predstavniki uredništva.