In Delova osebnost leta 2023 je ....

Tradicionalni Delov pozdrav novemu letu - in simbolno slovo od preteklega - je razglasitev Delove osebnosti leta. Medijska hiša Delo prestižni naslov podeljuje od leta 1990, med dosedanjimi lavreati, vključno z lanskim projektantom mostov Marjanom Pipenbaherjem, pa so bila eminentna imena; zdravniki, športniki, znanstveniki, umetniki, politiki, humanitarni delavci.

Uredništvo je v začetku decembra izbralo deseterico nominirancev, bralci pa so zanje glasovali do novega leta. Kdo je zmagovalec, kdo je tisti, ki je najbolj zaznamoval leto 2023, bo znano nocoj, na slovesnosti v Narodni galeriji.

Srečko Šestan: Že 27 let je njegovo poslanstvo pomoč ljudem. V soncu in dežju, sušah in poplavah, požarih in epidemiji. In vsem, kar z njimi pride. FOTO: Leon Vidic