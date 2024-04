Aktivni so v šoli uspešnejši

Znanstveno je dokazano, da gibanje pomembno vpliva na zdravje in učno uspešnost otrok, poudarjajo na fakulteti za šport ter se zavzemajo za uvajanje dodatnih ur športne vzgoje v šole, »poučevanja z gibanjem, gibalnega odmora, minute za zdravje pa bi zmanjšale škodljiv čas sedenja učencev in povečali učinkovitost pouka,« so zapisali.

Profesor Gregor Jurak v predstavitvi znanstvenih spoznanj o vplivu gibanja na razvoj otrok navaja, da vadba pozitivno vpliva na inteligenco. Primerjava ocen pri matematiki kaže, da mladi, ki so nizko gibalno učinkoviti, pri tem predmetu povprečno dosegajo oceno 2,8, tisti, ki so gibalno visoko učinkoviti, pa kar 4,3. Prav tako bolj telesno zmogljivi otroci so tudi manj odsotni od pouka. »Bolj ko je gibanje intenzivno in kompleksno, večji so učinki,« poudarja in dodaja, da je gibanje neizkoriščena in v našem prostoru podcenjena priložnost za izboljšanje učinkovitosti pouka.

»Mlade ljudi, ki zdaj bolj ali manj živijo v virtualnem svetu, spodbujamo h gibanju in aktivnemu življenju ter da s svojo predanostjo pripomorejo k razvoju zdrave in odgovorne družbe. Verjamemo, da s povezovanjem lokalnih skupnosti in vzgojo mladih lahko poskrbimo za boljši jutri,« pojasnjujejo na NLB podporo športnim klubom po vsej Sloveniji. Mlade želijo usmerjati spet v naravo, v športne dvorane in na igrišča, kjer se učijo zmagovati, a tudi dostojanstveno prenašati poraze, se pobrati in iti naprej s še večjo vnemo in elanom. Takšno športno miselnost potrebujeta tudi gospodarstvo in podjetništvo, dodajajo.

»Vsak šampion je bil najprej popoln začetnik. A še tako velik talent potrebuje na svoji poti podporo in oporo,« pravijo v banki, ki že desetletja podpira nacionalne športne zveze in vrhunske športnike. Letos teče že deveto leto projekta Šport mladim, v katerem podpirajo športne klube. V tej sezoni je prek razpisa vključenih 66 športnih klubov v osmih športnih panogah, ki združujejo več kot 10.000 otrok. Mlade poleg ukvarjanja s športom spodbujajo tudi k preudarnemu ravnanju z denarjem in zanje organizirajo finančno opismenjevanje, omogočajo pa jim tudi doživetja.

»Sanje vsakega začetnika so spoznati idola. Ker že en sam spomin pomeni motivacijo za naprej, v NLB otrokom z velikim veseljem omogočamo oglede tekem in treningov profesionalnih športnikov v živo,« pojasnjujejo. Lani so zagnali tudi NLB Športno akademijo, prek katere imajo klubi možnost, da pridobijo ali izmenjajo znanje, ki je pomembno pri nadaljnjem delu, hkrati pa jih banka spodbuja k vključitvi trajnostnih aktivnosti v svoje delovanje in k sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri tem.