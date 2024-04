Sodelovanje na rekreativnem dogodku naj bo popestritev vadbe

Gneča na nekoliko odročnejših hribovitih cestah, gozdnih poteh in na pločnikih kaže, da je sezona kolesarjenja in teka na prostem odprta. Na trasi malega maratona Franja mrgoli kolesarjev, ki se na uradno preizkušnjo na začetku junija lahko že nekaj časa prijavljajo, prijave so odprte tudi že za jesenski tekaški klasiki Ljubljanski maraton in Triglav tek.

Največ težav sebi in organizatorjem prireditev povzročajo ljudje, ki se prireditve udeležijo nepripravljeni, potem pa v žaru borbe poskušajo presegati svoje meje, pravi Tanja Kajtna. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Športna psihologinjaz zadovoljstvom ugotavlja, da je pandemija prinesla spremembe v razmišljanju glede gibanja. »Pandemija nam je pokazala, da je gibanje pomembno, da je zdravje pomembna vrednota, želja po rekreaciji pa se je takoj po sprostitvi pandemije povečala. Imamo edinstveno priložnost, da ta začetni zagonski val rekreacije spremenimo v trajno navado,« je poudarila in dodala, da naj bodo organizirani dogodki popestritev siceršnje rutine.

V Zavarovalnici Triglav, kjer bodo 7. septembra izvedli že 13. Triglav tek, na katerem se bodo tekači podali na 21-, deset- ali petkilometrski tek oziroma na družinski in otroški tek po urejenih tekaških stezah ob jezerih in ribnikih, med travniki in gozdovi, ki jih ponuja Brdo pri Kranju, se strinjajo: »Triglav tek je ena od aktivnosti, s katerimi utrjujemo svojo družbeno odgovorno držo. S tradicionalnim dogodkom spodbujamo tako svoje zaposlene kot širšo javnost k zdravemu življenjskemu slogu in gibanju, ki pomembno pripomoreta k psihofizičnemu zdravju posameznika.«

Pri spodbujanju zdravega življenjskega sloga jim vsako leto pomagajo vrhunski slovenski športniki, pomembnost gibanja v naravi pa, kot pravijo, izkazujejo tudi z lokacijo. To je edini športno-družabni dogodek, ki odpira vrata posestva Brdo pri Kranju, ki se ponaša s svojo kulturno in naravno dediščino.

Kako se pripraviti?

Pri tem pa v Zavarovalnici Triglav poudarjajo pomembnost ustrezne psihofizične priprave na tekaški dogodek ter to, da vadbo prilagodimo svojim zmogljivostim. Tem moramo prilagoditi tudi tehniko teka, pri čemer je pomembna tudi primerna tekaška obutev. Tanja Kajtna opozarja, da največ težav sebi in organizatorjem prireditev povzročajo ljudje, ki se prireditve udeležijo nepripravljeni, potem pa v žaru borbe poskušajo presegati svoje meje.

Pomembna je tudi primerna tekaška obutev. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Če bi pregledovali najhujše primere, torej zastoje srca, bi videli, da gre večinoma za ljudi, ki so si postavili previsok cilj za svojo pripravljenost ali pa ki so bili preprosto preslabo pripravljeni za tekmovanje,« je prepričana. Pomembna pa je tudi psihološka priprava. Razmisliti moramo, zakaj se želimo tekmovanja udeležiti in kakšni so naši cilji. Pri tem se moramo osredotočiti na lastni napredek, razmišljati o tem, kako bomo napredovali pri osebnih rekordih ali pretečeni razdalji, ne pa, koga bomo prehiteli.

Pri spodbujanju zdravega življenjskega sloga jim vsako leto pomagajo vrhunski slovenski športniki. Na fotografiji biatlonec Jakov Fak. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Predvsem tisti, ki še nimajo tekaških izkušenj, a bi to aktivnost radi začeli, lahko izberejo strokovno vodene tekaške treninge,« svetujejo v zavarovalnici. Kajtna se strinja in dodaja, da je ena od koristi vodene vadbe, da trenerji pogosto trenirajo skupine. Tako zadovoljimo tudi zelo pomemben socialni vidik rekreacije. Pod črto, pravi, pa so najboljše priprave sistematične priprave.

V smislu tekaške skupnosti tudi Zavarovalnica Triglav vabi tekače, da se do septembra preizkusijo na eni od tras Triglav teka, vzdržujejo tekaško kondicijo in se pri treningih pridružijo tekačem v Triglav tek klubu na športni aplikaciji Strava. Udeleženci tega teka bodo tudi letos tekli za dober namen, saj Zavarovalnica Triglav ob tej priložnosti že tradicionalno preda donacijo zdravstvenim ustanovam.