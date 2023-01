Čez deset let bo skozi Luko Koper potovalo dva milijona kontejnerjev

V Luki Koper so tik pred koncem lanskega leta dosegli razvojni mejnik: v enem letu so pretovorili milijon kontejnerjev. Za prvi milijon zabojnikov so potrebovali več kot 40 let, naslednji milijon bodo dosegli veliko hitreje. Po napovedih vodilnih mož Luke Koper Boštjana Napasta in Luke Trst Zena D'Agostina je cilj mogoče doseči v desetih letih.

Dva milijona v Kopru in podoben pretovor tudi v Trstu, dodaten milijon pa še na Reki. To ni več pravljica za lahko noč. Ko bo vojne v Ukrajini konec in bodo slovensko železniško omrežje vsaj deloma posodobili ter zgradili dva zaledna logistična terminala, bo iz koprskega pristanišča skozi Slovenijo res lahko potovalo dvakrat več kontejnerjev. O tem, kako hitro se razvija kontejnerski promet v Luki Koper in v svetu, nam je odgovarjal vodja kontejnerskega terminala Miha Kalčič.

Koliko zabojnikov ste pretovorili v letu 2022?

Bilo je natanko 1.017.978 enot TEU (20-čeveljskih zabojnikov).

Kako pomemben je kontejnerski promet v svetu in zakaj?

Kontejner se je izkazal kot najbolj učinkovito transportno sredstvo. V glavnem jih delimo na 20-, 40- in 45-čeveljske, so pa tudi 10- ali 30-čeveljski in različnih oblik. To so standardne enote, pri katerih stranka točno ve, koliko teže ali prostornine lahko spravi vanje, koliko jo tak prevoz stane in si na ta način lahko optimizira prevoz blaga. Vse v logistični verigi je prilagojeno zabojnikom, da z njimi prepeljemo idealne količine za idealne stroške. To je trend, ki še narašča. V osnovi so to železni zaboji, v njih je lesen pod, ki se sčasoma obrabi, poči, zgnije. Izpostavljeni so različnim vremenskim in morskim vplivom, soncu, mrazu, soli ... A najbolj obvarujejo tovor in gre za zelo urejeno obliko pretovora.

Leta 1979 je bil v Kopru pretovorjen prvi kontejner. Kateri so glavni mejniki v razvoju kontejnerskega pretovora?

Prvih 100.000 kontejnerjev v letu dni smo pretovorili leta 2002, 500.000 smo jih v letu 2011, teden pred koncem leta 2022 jih je bilo en milijon.

Varovanje okolja zahteva krajše logistične poti, kar lahko Koper dobro izkoristi.

Kaj se dogaja – naraščajo količine tovora v svetu ali se blago preusmerja v zabojnike?

Vse več je zahtev za varovanje okolja. Severni Jadran pomeni najkrajšo pot med Daljnim vzhodom in Evropo. Mednarodna pomorska organizacija sprejema čedalje odločnejše ukrepe za zmanjševanje ladijskih izpustov. Od prvega januarja letos so ta pravila še strožja. Ladje bodo morale pluti še počasneje, uporabljati gorivo z manj žvepla ... Krajša transportna pot pomeni manj izpustov v ozračje.

Zahteve za varovanje okolja so torej prednost za tistega, ki je bliže.

Tako je. Luke, ki so bliže, pomagajo k zmanjševanju emisij, pa še tranzitni čas za stranke je krajši.

Koliko je odločitev Luke, da leta 2002 prevzame upravljanje sedmega pomola v Trstu, zavrla hitrejši razvoj koprskega pristanišča?

Razvoj se je morda sprva malce upočasnil, ker je Koper investiral v delovanje na tržaškem kontejnerskem pomolu. V Trstu nam nekateri niso bili naklonjeni, zato se ni izšlo. Toda pridobili smo izjemno veliko izkušenj, kako bolje upravljati koprski terminal. Občutno smo povečali svoj ugled in prepoznavnost pri pomembnih svetovnih ladjarjih in v naslednjih dveh letih pridobili nove redne linije. Že naslednje leto smo dosegli kar 21-odstotno rast pretovora kontejnerjev, v svetu je bila tedaj rast sedemodstotna.

Kakšne so zdajšnje zmogljivosti prvega pomola, ki je namenjen izključno kontejnerjem?

Na prvem pomolu imamo 700 metrov operativne obale, kar pomeni, da lahko privežemo eno matico (na primer od 330 do 360 metrov dolgo ladjo z do 20.000 kontejnerji) in vsaj še en feeder (manjša oskrbovalna ladja, ki je dolga od 130 do 290 metrov). Ko ni matice, lahko privežemo celo tri feederje naenkrat. Na terminalu imamo 11 obalnih dvigal za prekladanje, od tega so štiri najsodobnejša super post panamax, štiri post panamax in tri panamax. Dve od teh sta Metalnini, stari več kot 40 let, ki še pretovarjata.

Kako velike ladje pristajajo v Kopru?

Ladje iz zveze 2M (Maersk in MSC) priplujejo na redni liniji z ladjami do 15.000 TEU, Ocean Alliance (Cosco, Evergreen, CMA-CGM in OOCL) pa prihaja z ladjami, ki nosijo do 9600 kontejnerjev.

V Kopru lahko naenkrat privežejo eno matico (ladjo, dolgo 330 do 360 metrov z do 20.000 kontejnerji na krovu). Terminal želijo razširiti tako, da bi lahko hkrati raztovarjali dve. Foto Jože Suhadolnik

Katere rekorde ste še dosegli lani na tem terminalu?

Kar dvakrat se je zgodilo (marca in decembra), da smo z ene ladje pretovorili več kot 10.000 kontejnerjev. To so že količine, ki jih pretvarjajo severnoevropska pristanišča.

Mar to pomeni, da bodo ladjarji hoteli prihajati z vse večjimi ladjami?

Veliki ladjarji bodo prišli v Jadran z večjimi ladjami, ko bodo vsa tri pristanišča imela dovolj kapacitet in dvigala za večje ladje. Da bi prišli z 20.000 kontejnerji samo do enega pristanišča, je iluzorno. Še mi, ki imamo največja dvigala, s petim dvigalom ne bi dosegli vseh širin take ladje in bi to terjalo od ladjarja poseben način zlaganja kontejnerjev. Na Reki in v Trstu pa sploh še nimajo takih dvigal.

Kako ste še opremljeni na kontejnerskem terminalu?

Imamo še 30 mostnih dvigal na gumijastih kolesih (RTG), ki se gibljejo po skladiščnih blokih in natovarjajo na tovornjake, in štiri mostna dvigala RMG na tirih za pretovarjanje na vlake. Poleg tega še 72 vlačilcev in posebnih viličarjev za kontejnerje. Na terminalu je pet tirov dolžine 700 metrov, kjer naložimo vlake in jih peljemo do ranžirne železniške postaje. Zaposlenih je skupaj 750 delavcev, od tega 250 agencijskih. Polne zabojnike zlagamo v štiri in pet višin, prazne tudi v osem višin.

Prvi pogoj za več pretovora je posodobitev železnice, drugi pa zaledni terminali.

V prihodnjih letih boste terminal še povečali.

Da. Zdaj omogoča naš terminal pretovor kakih 1,3 milijona zabojnikov, ob predpostavki, da se kontejnerji zadržujejo v povprečju od štiri do pet dni. Že letos bi radi dobili gradbeno dovoljenje, da bi na severnem delu prvega pomola zgradili še 340 metrov operativne obale, tako bi lahko privezali še eno matico. Naš srednjeročni cilj do leta 2026 je torej 1050 metrov obale in bi v idealnih razmerah potem lahko pretovorili tudi dva milijona zabojnikov. Kapaciteta terminala je predvsem odvisna od hitrosti obrata, torej odvoza kontejnerjev. Skupaj z vso opremo bo to najverjetneje terjalo kakih 250 milijonov evrov vlaganj.

Če ostajajo kontejnerji v Luki, jim lahko zaračunate skladiščenje.

Že, že. Ampak bistvo našega terminala ni skladiščenje, bistveno več zaslužimo s pretovorom. Luška infrastruktura je predraga, da bi ta terminal spreminjali v skladišče. Običajno so kontejnerji zapustili terminal po treh ali štirih dneh, zdaj potrebujejo v povprečju sedem do osem dni, a bili smo že na 11 dneh. To je naša največja skrb.

Bi bilo smiselno skladiščiti kontejnerje v notranjosti pristanišča ali zunaj njega, v zalednih terminalih?

To že počnemo, vendar to znižuje našo produktivnost. Ladjar želi biti v pristanišču čim manj časa. Če bi bil terminal optimalno zaseden, torej le 60 do 70 odstotkov kapacitete, potem bi hitreje obračali kontejnerje. Če jih moramo prelagati ali pa peljati stran s pomola, bi namesto 1,5 minute za prevoz kontejnerja do ladje potrebovali za vsak kontejner, recimo, deset minut. Zamudno delo. V tujini se lotijo gradnje novih pomolov, preden zapolnijo obstoječe kapacitete.

Miha Kalčič, vodja PC kontejnerski terminal Luke Koper Foto Marina Jelen

Samo povečanje terminala ne jamči večjega pretovora.

Danes peljemo vsak dan s tega terminala od 20 do 24 vlakov (toliko jih pride in gre). Če bo drugi tir res zgrajen leta 2026, bomo lahko 2027 delali 28 do 36 vlakov na dan. To bi bila bistvena pospešitev našega dela. Kontejnerji bi bistveno hitreje zapuščali pristanišče. Temu bi morali slediti še zaledni terminali.

Tudi v Sloveniji?

Seveda, saj bi jih že morali pripravljati.

Kje bi jih bilo smiselno zgraditi?

Po mojem nekje pri Ljubljani ali pa na poti med Ljubljano in severovzhodno Slovenijo. Ne bi nam bilo treba izumljati tople vode. Poglejmo tja, kjer imajo večstoletno logistično tradicijo, kako so to naredili. Na Madžarskem in v Avstriji jih že gradijo. Če bi imeli v Sloveniji dva zaledna terminala, bi to zelo razbremenilo Luko. Še posebej bi bilo dobro, če bi bili ti terminali blizu železnice.

Ali ni bil mišljen terminal v Beltincih?

Tam bi lahko bila ena od primernih lokacij, saj leži med Gradcem, Budimpešto in Zagrebom, ob železnici in avtocesti.

Od kod prihaja največ kontejnerjev?

Kakih 65 odstotkov jih je z Daljnega vzhoda, preostali so iz Sredozemlja in drugih celin – iz Avstralije, Južne Amerike, ZDA in Kanade, Afrike, zadnje čase celo Vietnama. Že samo iz Indije bi lahko odprli linijo z 10.000 zabojniki, vendar v severnem Jadranu trenutno nimamo prostora zanje. Zdaj indijsko blago prihaja v Pirej, na Malto, v Hajfo ali Port Said in ga od tam tovorijo z manjšimi ladjami tudi v jadranska pristanišča. Skozi naše pristanišče se preskrbuje celotna EU, s hitro pokvarljivim blagom celo Skandinavija.

Česa je največ v kontejnerjih?

Vse bolj pestro blago, tudi avtomobili in avtomobilski deli, sadje, pohištvo, elektronika, baterije, v njih so tudi rezervoarji za tekoče tovore, les, razsuti tovori ... Ko so cene za prevoz kontejnerjev podivjale, so blago spet vozili na klasičen način, zdaj so se cene ponovno znižale. Izhodiščne cene so bile na primer tisoč evrov za zabojnik do Kitajske, vendar so dosegle tudi 15.000 evrov, zdaj pa so spet nekje med tisoč in 1500 evri. Razmere na trgu se hitro spreminjajo.

Kakšne storitve vse ponujate v Luki s kontejnerji?

Poleg klasičnih ponujamo tudi zaplinjevanje lesa, skeniranja za potrebe carine, popravila in čiščenje kontejnerjev. Na profitnem centru Generalni tovori jih polnijo in praznijo z lesom, papirjem, celulozo, železovimi izdelki, pijačami, pohištvom ... Včasih lahko na dan napolnimo tudi do 500 kontejnerjev.

Koliko časa bo Luka Koper še prva na Jadranu pri zabojnikih?

Konkurenca se hitro krepi. Za letos je bila napovedana manjša recesija, vendar za prve tri mesece še nič ne kaže nanjo. Če bi se vojna v Ukrajini končala, bi doživeli nasprotno od recesije. Letos imamo ambiciozen plan, da jih pretovorimo 1.089.000, skoraj sedem odstotkov več kot lani. Toda transportno-logistična veriga je močna ravno toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen: to so železnica, ranžirna in tovorna postaja v Kopru, dostopne ceste, zaledni terminali ...

Kako je s kadri?

Kadri so področje, na katerem bodo še težave. V času dopustov in bolezni, kot zadnje dni, se produktivnost zniža, delavcev zmanjka. Sicer pa imata Luka Koper in slovenska logistika veliko strokovnega znanja in volje za razvoj, vendar se to izgubi zaradi počasnih administrativnih postopkov in odločitev.

Razmišljate o tem, da bi morali za zabojnike nameniti še dodaten, na primer tretji pomol?

Plan razvoja je predvidel širitev operativne obale prvega pomola v kopno. To bi bilo zelo drago in bi zahtevalo veliko vlaganj. Državni prostorski načrt omogoča razvoj tretjega pomola, vendar je ta odvisen predvsem od strateške odločitve države.

V čem je kontejnerski pretovor moteč za prebivalce Kopra in Ankarana?

Največji težavi sta delo ponoči in hrup. Luka je že zdavnaj pristopila k temu, da bi ladje napajali z elektriko z obale. To bi ustavilo ladijske generatorje in bistveno prispevalo k zmanjšanju emisij in hrupa. Država sprejema načrt za gradnjo daljnovoda, ki je ocenjen na kakih sto milijonov evrov. So v fazi priprave državnega prostorskega načrta. Z interventnim zakonom bi ta problem rešili veliko prej.

V Trstu in Reki je bila stopnja rasti lani višja kot v Kopru. Sta v prednosti?

Ko so bile v Kopru zmogljivosti zapolnjene in so nastali zastoji na železnici ter v Luki, je nekaj tovora seveda šlo tudi na Reko in v Trst. Ko tovor nima več izbire, začenja iskati nove smeri. Ampak brez nadgradnje IT-sistema bi imeli težave v prihodnosti. V preteklosti smo gledali počasno rast Reke in Trsta. V zadnjih letih se je položaj obrnil. Mi zdaj delamo majhne korake, oni pa skoke.

Razvoj kontejnerskega prometa v svetu narašča.

Vsi večji ladjarji zdaj naročajo nove kontejnerske ladje. V dveh ali treh letih bodo nekateri ladjarji skoraj podvojili zmogljivosti kontejnerske flote: tako MSC kot Maersk in CMA - CGM. Ladjarji bistveno hitreje gradijo ladje, kot uspe nam razvijati infrastrukturo.

Vsi večji ladjarji naročajo nove kontejnerske ladje, tako da bo ta promet še rasel.

Se tehnologija kontejnerskega prometa kaj spreminja?

V glavnem ne. Ladjarji bi radi dosegli, da bi bili kontejnerji nekoliko lažji, vendar enako robustni. Najpomembnejša novost je, da ladjarji opremljajo kontejnerje z oddajniki in senzorji, ker želijo v vsakem trenutku vedeti, kje so in kaj se z njimi dogaja. Na daljavo spremljajo, kako trdo prelagajo kontejnerje, ali trdo udarijo ob tla ali na ladjo, ali se tisti s pokvarljivim blagom, hrano, zdravili ... pokvarijo.

Kaj se bo zgodilo po dograditvi drugega tira?

Če bo zgrajen pravočasno in bomo tudi mi dogradili svoj terminal, bomo lahko že čez nekaj let računali na 1,5 milijona pretovorjenih zabojnikov. Naložbe v logistiko bi morali hitreje uresničevati. Luka in država bi morali ujeti razvojni korak s konkurenco. Skrbi nas lahko to, na kar je opozoril naš predsednik uprave Boštjan Napast: zdaj 55 odstotkov blaga iz Luke prevažamo s tovornjaki. Še pred nekaj leti je šlo 60 odstotkov blaga z vlaki. Veliko več pozornosti bi morala vlada posvetiti hitrejši posodobitvi železnice in druge logistične infrastrukture.