Ana Roš Stojan: Naša dolina je lepa. In strašljiva.

Ana Roš Stojan je ženska, zaradi katere čudovito dolino smaragdne reke poznajo po celem cvetu, vsaj ljubitelji vrhunske kulinarike zagotovo. Na desetine tujih novinarjev je popeljala po zanimivih kotičkih, za revijo Like pa je šla z nami in pokazala tudi točke in trenutke, v katerih uživa preprosto kot domačinka, ne kot svetovno znana šefinja kuhinje. Kam gre s supom, ob kateri reki poleti meditira, kako so ob petih zjutraj vstali in gnali krave na planino. Celo tega se je spomnila, kako je bilo ob vseh trem silovitih potresih, ki so Posočje stresli v zadnjega pol stoletja.