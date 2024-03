Plemeniti lipicanci so eleganca Krasa

V nadaljevanju preberite:

Kobilarna Lipica je izvorna kobilarna lipicanske pasme konj in velja za eno najstarejših kobilarn na svetu. Dan se tukaj začne ob šestih zjutraj, izvemo od vodje jahačev Mira Dragiča, ki nas spremlja pri krajšem ogledu nedavno prenovljene jahalnice. V sosednji manjši dvorani je bilo slišati hrzanje in topot kopit dveh mladih konjev po rjavem pesku. Bila sta štiriletna žrebca, ki so ju skupaj s še desetimi vrstniki v Lipico preselili letos. Ti konji še niso značilne bele barve, pač pa pretežno sivi. Pred prihodom v Lipico žrebički prebivajo na posestvu na Ravnah, ki je namenjeno vzreji. »Zaprite vrata,« je proti nam zaklical eden od jahačev, saj smo bili kot opazovalci moteč element pri njegovem delu.