Alarm med evropskimi avtomobilisti

V nadaljevanju preberite:

Bližnje odprtje Teslove tovarne v Berlinu ponuja tudi vpogled v spremembe, ki jih bo doživela evropska avtomobilska industrija. Do sprememb bo prišlo bistveno prej, kot to zdaj načrtujejo avtomobilisti in bodo tudi večje, kot bi si želeli. V nadaljevanju preberite zakaj se bodo morali avtomobilisti hitreje spopasti s spremembami, kaj to pomeni za avtomobilsko industrijo in tudi kakšne vpliv bo to prineslo na trg dela. Bodo spremembe vplivale tudi na slovenske dobavitelje?