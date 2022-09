Alpina ima novega lastnika in direktorja

Češka družba K&H, ki je del skupine Franco, je s 1. septembrom postala lastnica žirovske Alpine. Delež v največjem slovenskem proizvajalcu obutve in 28 milijonov evrov terjatev do nje je spomladi kupila od Družbe za upravljanje terjatev bank.

Gre za skupino, ki jo sestavlja 30 podjetij iz Evrope, Afrike in Azije in je v lasti češkega poslovneža Františka Pivode, ki pa pri nakupu Alpine sodeluje z Romanom Vývodo, enim od glavnih delničarjev zelo češkega holdinga Cimex. Skupina Franco je Alpino že ob podpisu pogodbe ocenila kot odlično blagovno znamko olimpijskih prvakov, z velikim potencialom za rast, ki pa temelji na širokem znanju in izkušnjah njenih ljudi in bogati tradiciji.

Napovedujejo krepitev blagovne znamke

»Želimo stabilizirati poslovanje podjetja, se osredotočiti na povečanje prodaje in okrepiti blagovno znamko na trgih po svetu. Ključni trgi bodo najprej Češka, Slovaška in Avstrija, kjer je prepoznavna in je treba okrepiti prodajo. V Sloveniji je namreč Alpina močno prisotna na trgu, v drugih državah pa ima majhen tržni delež,« je maja v pogovoru za Delo povedal Pivoda.

Novi lastnik je po prevzemu že imenoval tudi novega direktorja Alpine, in sicer Víta Hrocha. Ta je dejal, da je njegov glavni namen razvoj in posodabljanje podjetja, da bo slednje svojim strankam še naprej zagotavljalo odlične izdelke in storitve.

Pivoda je že maja napovedal tudi vlaganja, ki naj bi najprej podpirala povečanje prodaje, nato pa še izboljšanje proizvodnih zmogljivosti. »Med drugim želimo vlagati v razvoj čevljev za alpsko in turno smučanje,« je napovedal in dodal, da njihov cilj ni zmanjševanje proizvodnje. Skupina sicer z obutveno industrijo doslej ni imela izkušenj. Kupnine za Alpino še vedno niso razkrili.