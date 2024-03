Amazon na steroidih

Aplikacijo za spletno nakupovanje, kjer z nekaj kliki naročiš vse, od higienskih pripomočkov, hrane za živali in oblačil do pohištva in bele tehnike, vsak mesec uporablja nekaj manj kot 152 milijonov Američanov. Kitajsko podjetje, ki stoji za spletnim velikanom, izdelke pošilja v petdeset držav po vsem svetu, najmočneje pa so prisotni v ZDA in Veliki Britaniji.

Komaj nekaj mesecev po tem, ko se je Temu leta 2022 pojavil, je postal najpogosteje prenesena aplikacija na svetu, uporabniki so ga prenesli na mobilne telefone večkrat kot tiktok, youtube ali instagram. Analitiki so mislili, da zaradi neverjetno nizkih cen izdelkov še dolgo ne bo dobičkonosen, a je presegel vsa pričakovanja.

PDD Holdings, ki so lastniki Temuja – ameriška podružnica kitajskega e-trgovinskega velikana Pinduoduo –, so prejšnji teden poročali, da so v letu 2023 imeli 34,5 milijarde dolarjev prihodkov, kar je skoraj še enkrat več kot leta 2022, še bolj pa je analitike presenetil dobiček iz poslovanja, ki se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 93 odstotkov in dosegel okoli osem milijard dolarjev.

Temu, ki se definira kot spletna tržnica, ponuja veliko ugodnejše cene raznovrstnih izdelkov, saj izdelke večinoma pošilja neposredno iz kitajskih tovarn ali skladišč. Poleg neverjetno nizkih cen lahko svojo priljubljenost pripiše tudi strategiji dajanja brezplačnih stvari uporabnikom, ki nato promovirajo aplikacijo na svojih družbenih omrežjih in tako privabijo sorodnike in prijatelje k uporabi aplikacije in sodelovanju z mikrovplivneži, poroča BBC. Po mnenju Ines Durand, strokovnjakinje za e-trgovino pri SimilarWeb, imajo mikrovplivneži z manj kot 10.000 sledilci močne skupnosti, ki zaupajo njihovi izbiri,« pojasnjuje.

Tamu namenja tudi veliko denarja klasičnim oglaševalskim kampanjam. Recimo na letošnjem Super Bowlu, ki je največji športni dogodek v ZDA, so predvajali njihovih kar šest 30-sekundnih oglasov, pri tem pa, kot navaja BBC, ena stane okoli sedem milijonov dolarjev.

Podatki SimilarWeb kažejo, da se je na dan Super Bowla v primerjavi s prejšnjo nedeljo število posameznih obiskovalcev platforme po vsem svetu povečalo za skoraj četrtino in je po spletnem mestu in aplikaciji brskalo 8,2 milijona ljudi. V istem obdobju se je obisk Amazona in eBaya zmanjšal za pet oziroma dva odstotka.

Toda Temu se zadnje časa sooča s kritikami zaradi slabe uporabniške izkušnje pri naročilih in dostavi, vse glasnejša pa so tudi opozorila, da se za nizkimi cenami skriva otroško in prisilno delo.

Politiki tako v Veliki Britaniji kot v ZDA so se – ob tem ne gre prezreti dejstva, da je Temu odgriznil kar dobršen del kolača ameriškim in britanskim trgovcem – že obregnili ob domnevno sporno ravnanje, preiskava ameriške vlade je ugotovila »izjemno veliko tveganje«, da so izdelki, ki se prodajajo na Temuju, narejeni s prisilnim delom. Dvom o pogojih dela ni prisoten le zaradi izjemno nizkih cen, ampak tudi dejstva, da sta leta 2021 na delovnem mestu umrla dva delavca materinskega podjetja.

Temu na očitke odgovarja, da »strogo prepoveduje« uporabo prisilnega, kazenskega ali otroškega dela vsem ponudnikom na njihovi platformi.