Ameriška Kitajka, ki se bo pogajala s Kitajci

Pričakovanja so bila višja

Katherine Tai na zaslišanju v kongresu pred njenim imenovanjem za zunanjetrgovinsko predstavnico ZDA. FOTO: Pool Reuters

Veliko razočaranje je v ameriških gospodarskih krogih pomenil nastop nove ameriške zunanjetrgovinske predstavnice, veleposlanice Katherine Tai, ki je osem mesecev po njeni izvolitvi prejšnji teden prvič obširneje javno spregovorila o novi zunanjetrgovinski politiki Združenih držav Amerike do Kitajske.Kritiki so pogrešali predvsem več podatkov o tem, ali, kdaj in za koliko se bodo znižale uvozne carine za kitajsko blago in izdelke, ki zdaj dušijo marsikatero vejo ameriške industrije, oziroma kako in s kakšnih izhodišč se bo lotila pogajanj s Kitajsko, ki še vedno močno subvencionira svojo industrijo in tako igra nepošteno igro na mednarodnem trgovinskem parketu.Več strokovnjakov je o njenem nastopu dejalo, da ni povedala drugega, kot da se bo s kitajsko vlado pogajala. »Njen nagovor nam ni ponudil novih ciljev in novih orodij,« je komentiral Derek Scissors z Ameriškega inštituta za podjetništvo. V ameriško-kitajskem poslovnem združenju se bojijo, da bodo visoke carine, ki jih je v trgovinski vojni s Kitajsko uvedel Donald Trump, ostale trajne, v Nacionalnem svetu za zunanjo trgovino pa kar naravnost pozivajo k občutnemu opuščanju teh carin, kar bi prineslo nekaj olajšanja panogam ameriške industrije, ki jih je trgovinska vojna s Kitajsko najbolj prizadela.Še na začetku letošnjega leta so bila mnenja o Katherine Tai in pričakovanja do nje precej višja in bolj optimistična. Sedeminštiridesetletna diplomirana zgodovinarka in doktorica prava z Yala in Harvarda se je že leta dokazovala kot poznavalka mednarodne trgovine in kot strokovnjakinja za reševanje zunanjetrgovinskih sporov. Med letoma 2007 in 2011 je že bila zaposlena v uradu ameriškega trgovinskega predstavništva in je vodila prav postopke v zvezi s kršitvami mednarodnih trgovinskih norm Kitajske.Pozneje je bila svetovalka za zunanjo trgovino v odboru za sredstva in promet ameriškega predstavniškega doma, vse dokler je novi predsednik Joe Biden na prigovarjanje mnogih iz gospodarstva in politike ni predlagal za članico svojega kabineta, zadolženo za zunanjo trgovino. Strinjanje z njenim imenovanjem je bilo vsesplošno in enotno: v senatu so zanjo soglasno glasovali vsi navzoči senatorji, tako republikanci kot demokrati, saj so poleg njene strokovnosti in sposobnosti kot obet za uspešna pogajanja s Kitajci verjetno upoštevali tudi dejstvo, da je Taijeva po rodu Kitajka.Njeni starši, ki so se rodili v osrednji Kitajski, odraščali pa na Tajvanu, so v ZDA emigrirali v šestdesetih letih. Katharina se je tako leta 1974 že rodila v ZDA in takoj postala ameriška državljanka, medtem ko so starši državljanstvo dobili leta 1979. Naučili so jo tekoče govoriti mandarinščino, po študiju pa je dve leti poučevala angleščino v kitajskem Guangzhouju. Oboje mnogi štejejo za njeno prednost v pogajanjih s kitajsko vlado.