Andrej Božič prevzel vodenje Združenja manager

Vodenje Združenja manager (ZM) je predsednica ZM Medeja Lončar na današnjem januarskem srečanju predala dosedanjemu podpredsedniku Andreju Božiču, sicer svetovalcu za izboljšavo poslovanja v BB Consulting. Lončarjeva, ki je ob Siemensu v Sloveniji in na Hrvaškem prevzela tudi vodenje Siemensa v Srbiji, pa bo svoje delo nadaljevala kot podpredsednica. Skrajšanje predsedniškega mandata in trajnostni model rotacije predsedniške vloge je korak k ciljni preobrazbi in vzpostavitvi agilnejše upravljalske in vodstvene strukture združenja.

V nagovoru članov ob predaji funkcije je med drugim izpostavila željo, da ostanejo odprti za iskanje novih modelov delovanja in da jih pri tem vodi odgovornost. »Živimo v novi normali. Ne le mi, temveč cel svet. Prešli smo v obdobje, ko se krize ne bodo več zaključevale. Sledile bodo ena drugi, napovedujejo, in tega se bomo morali navaditi. Velika odgovornost je zato na nas, managerjih. Ne le, da bomo na nove okoliščine pripravili sebe in vodili še bolj čuječe. Odgovorni smo za ljudi, ki jih vodimo. Zdaj moramo biti, še bolj kot prej, njihov svetilnik. Jih podpreti, da se lažje in dovolj hitro prilagodijo novi, nemirni normalnosti.«

Lončarjeva je prepričana, da bo Božič kot izkušen manager v vodenje vnašal sodobna znanja in lastne izkušnje preobrazbe. Božič pa je poudaril, da trajnostno voditeljstvo ostaja v ospredju delovanja Združenja Manager. Obenem je napovedal, da se bo še posebej posvetil modernejši organizaciji in podpori članov.

Miha Senčar, mladi manager 2021

Izmed treh finalistov je priznanje Mladi manager 2021 prejel Miha Senčar, ki je od januarja 2013 direktor komerciale v družinskem podjetju Tenzor, kjer je tudi solastnik. Za ta naziv sta se potegovala še izvršna direktorica in prokuristka Beletrine Alma Čaušević Klemenčič ter finančni in operativni direktor družbe HS Plus Bogdan Pevec.

Miha Senčar je postal Mladi manager 2021. FOTO: Andraž Kobe za Združenje Manager

Senčar je ponosen, da kot predstavnik druge generacije nadaljuje vizijo trajnostnega družinskega podjetja in da mu je uspel preskok v verigi vrednosti – podjetje se je iz integratorja na področju tehničnega varovanja razvilo v izvajalca, ki ponuja celovite storitve na področju integracije sistemov električnih inštalacij (svetovanje, projektiranje, razvoj, dobava, izvedba, servis in vzdrževanje), ob tem pa je razvilo tudi lastni IoT platformi za integracijo.

Skupina Tenzor je prisotna v šestih državah in je lani ustvarila 12 milijonov evrov prihodkov, od tega največ, 7,5 milijona, v Sloveniji; v letu 2021 jih pričakuje 13 milijonov. Skupina ima trenutno 110 zaposlenih, v Sloveniji 60. Dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je bila lani 51.357 evrov, kar je devet odstotkov več od slovenskega povprečja. Povprečna bruto plača v podjetju v 2020 je bila 2444 evrov, kar je 75 odstotkov več od povprečja panoge v Sloveniji (1377 evrov). Ob tem podjetje vsako leto izplača tudi visok regres, božičnico in nagrade, zaposlenim pa plačuje tudi prispevke v drugi pokojninski steber in zavarovanje za drugo mnenje, jim omogoča izobraževanja in skrbi za njihovo dobro počutje.

Odgovornost za prihodnost

Združenje Manager je na srečanju podelilo še priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta dolgoletnemu generalnemu direktorju Spara Slovenija Igorju Merviču, priznanje Artemida za menedžerko, ki je prebila stekleni strop, pa glavni izvršni direktorici SKB banke Aniti Stojčevski.

Igor Mervič je prejel priznanje ZM za življenjsko delo na področju menedžmenta 2021. FOTO: Andraž Kobe za Združenje Manager

»Slogan Januarskega srečanja je Odgovornost za prihodnost. Odgovornost je ena temeljnih vrednot Združenja Manager in smo jo letos postavili v središče, še posebej zato, ker smo tudi v supervolilnem letu, v katerem se želimo kot predstavniki velikega dela družbe, slovenskega gospodarstva, odgovorno pogovarjati o naši prihodnosti,« je v uvodu pogovora s predstavniki štirih političnih strank, poudarila izvršna direktorica ZM Petra Juvančič.

Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke, je dobitnica priznanja Artemida za menedžerko, ki je prebila stekleni strop. FOTO: Andraž Kobe za ZM

Marko Pogačnik, predstavnik SDS, je na poti do konkurenčne Slovenije izpostavil davčno reformo in reformo trga dela v smeri večje fleksibilnosti. Tanja Fajon, predsednica SD, je poudarila tri področja, ki jih v stranki vidijo kot pomembne za slovensko gospodarstvo: spodbujanje inovativnosti, globalne ambicije in družbene odgovornosti. Matej Tonin, predsednik NSi, pa konkurenčnost gospodarstva, demografske izzive in vzpostavitev dostopnega javnega zdravstva. Alenka Bratušek, predsednica SAB, je predstavila vizijo Slovenije, ki je energetsko, prehransko in finančno neodvisna ter v kateri delujejo neodvisni mediji.