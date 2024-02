Atlantic Grupa prevzema Strauss Adriatic

Atlantic Grupa (lastnica Droge Kolinska) 1. marca zaključuje transakcijo, s katero prevzema družbo Strauss Adriatic, lastnico srbskih znamk kave Doncafe in C kafa, ki se s tem prevzemom pridružujeta regionalnima vodjema Grand kafi in Barcaffeju v širši portfelj. Poleg znanih blagovnih znamk Atlantic prevzema tudi sodoben proizvodni obrat v industrijski coni Šimanovci pri Beogradu in 220 zaposlenih. Pripojitev je pred tem pogojno odobrila srbska agencija za konkurenco.Transakcijo je predhodno pogojno odobrila Komisija za varstvo konkurence Republike Srbije. Strauss je sicer multinacionalka iz Izraela, ki proizvaja kavo, jogurte, čokolade ...

»Ta prevzem potrjuje strateško naravnanost Atlantic Grupe h krepitvi naše osnovne dejavnosti, kjer ima kava velik pomen. Verjamem, da smo z izidom te transakcije lahko zadovoljni vsi – podjetja, vodstvo obeh podjetij, zaposleni, pa tudi trg in potrošniki. Kot regionalni tržni vodja smo vedno odgovorni za razvoj kategorij v regiji Jugovzhodne Evrope in tako nameravamo tudi nadaljevati. Predvsem pa želim izreči toplo dobrodošlico v našem sistemu Doncaféju, C kafi ter novim sodelavkam in sodelavcem, ki se nam pridružujejo na poti rasti in razvoja, ki je pred nami,« je komentiral Mate Štetić, podpredsednik Atlantic Grupe za strateško poslovanje Kava ter Sladko in slano.

Manj konkurence v Srbiji

»Veseli smo, da smo našli strateškega partnerja, ki bo enako predan razvoju našega obstoječega poslovanja v Srbiji, tako naših močnih blagovnih znamk in zaposlenih kot same kategorije kave. Ponosni smo na dosedanje rezultate in prepričani smo, da bo Atlantic Grupa še naprej uspešno razvijala integrirano poslovanje s kavo na srbskem trgu,« je zaključil Siniša Daničić, generalni direktor Strauss Adriatica.

Atlantic Grupa namerava veliko vlagati v razvoj poslovanja s kavo – v proizvodnjo, v razvoj tehnologije in blagovnih znamk, njihovega produktnega portfelja in komuniciranja, tako v maloprodaji kot v segmentu HoReCa. Razvoj ključnih produktnih kategorij (kava, čokolada ter sladko-slani prigrizki, delikatesni namazi in brezalkoholne pijače) in prevzemi močnih blagovnih znamk v teh kategorijah so osnova razvojne strategije družbe. Najnovejša pridobitev je pomemben korak na poti k uresničevanju strategije, hkrati pa prispeva k rasti kategorije kave v Srbiji in regiji ter h krepitvi konkurenčnosti regionalne industrije kave in lokalnih blagovnih znamk.