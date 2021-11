Atlantic Grupa prodala proizvodno lokacijo Mirna na Dolenjskem

Droga Kolinska, del Atlantic Grupe, je prodala proizvodno lokacija Mirna na Dolenjskem, in sicer družini Pöll, ki je lastnik avstrijskega podjetja Gittis Naturprodukte. Kot so iz Droge Kolinske pojasnili v sporočilu za javnost, gre za zaključek procesa, ki se je začel z lanskoletno prodajo znamke otroške hrane Bebi srbski Nelt Grupi, oziroma nadaljevanje procesa dezinvestiranja stranske dejavnosti v skladu z Atlanticovo korporativno strategijo. Gittis prevzema celotno proizvodno lokacijo skupaj z zaposlenimi.

Na omenjeni lokaciji na Dolenjskem so proizvajali otroško hrano znamke Bebi, katere izdelki se več kot 35 let prodajajo na trgih Rusije in preostanka SND. Po lanskoletni prodaji Bebija Nelt Grupi je proizvodna lokacija v Mirni ostala v sistemu Atlantic Grupe.

V prehodnem obdobju je tovarna še naprej storitveno proizvajala žitarice Bebi, za obrat in zaposlene pa se je v tem času aktivno iskala rešitev prek več alternativnih možnosti: bodisi za proizvodnjo priložnostne ponudbe v okviru Atlantica bodisi za sodelovanje s primernim strateškim partnerjem. Po njihovem je bila idealna rešitev družina Pöll, saj njihovo središče poslovanja predstavlja prav proizvodnja otroške hrane, žitaric in žitnih ploščic. »Novi strateški partner dolgoročno načrtuje polno aktivacijo lokacije Mirna in tudi naložbe v njen nadaljnji tehnološki razvoj ter zaposlene, kar predstavlja odlično perspektivo za lokacijo,« so zapisali v sporočilu za javnost.