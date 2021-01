Neuradno: AVK odobril državni prevzem Term Olimia

Državni turistični holding

Zdravko Počivalšek FOTO: Voranc Vogel/Delo

Še vsaj dve presoji AVK

Ljubljana – Agencija za varstvo konkurence (AVK) je državi odobrila prevzem Term Olimia, smo izvedeli neuradno. Varuh konkurence je o priglasitvi koncentracije odločal vse od avgusta 2019. Prevzem družbe iz Podčetrtka bo prvi konkreten korak k načrtovanemu oblikovanju državnega turističnega holdinga.Dovoljenje AVK pomeni, da bo lahko Slovenski državni holding (SDH) dokončal načrtovani državni prevzem Term Olimia, za kar naj bi skupaj odštel 8,2 milijona evrov. SDH je namreč julija 2019 od Nove KBM odkupil dobro petino delnic Term Olimia, ker pa so državni lastniki že zdaj več kot polovični delničarji družbe, bo moral državni upravljavec objaviti ponudbo za prevzem. Takrat naj bi bila uradno znana tudi cena.Terme Olimia so eno od državnih podjetij, ki naj bi postalo del državnega turističnega holdinga. Pod njegovim okriljem naj bi država lastniško in upravljavsko konsolidirala še druge državne turistične družbe, Savo Turizem, Hit Alpineo, Unitur, Adrio Ankaran, Istrabenz Turizem in Thermano.Naslednji korak po prevzemu Term Olimia naj bi bil državni prevzem Save, lastnice Save Turizma. Kot smo že poročali , se SDH o tem dogovarja s finančnim skladom York, ki je 43-odstotni lastnik naše največje hotelske družbe. Odkup deleža in terjatev do Save naj bi državo predvidoma stal nekaj deset milijonov evrov.Za določitev cene in odkup deleža v Savi naj bi se po neuradnih informacijah čakalo na rezultate leta 2020, ki bodo zaradi pandemije slabši od predlanskih, in projekcije za letošnje leto. Cena naj bi bila nižja od spomladanske, ki je znašala dobrih 40 milijonov evrov. Neuradno je mogoče izvedeti, da bo moral SDH za vsak korak v tej smeri in tudi za zagotovitev sredstev pridobiti soglasje ministrstva za finance, kar pomeni, da bo nadaljnja usoda teh načrtov odvisna od dogajanja na političnem parketu. »V letu 2021 bodo ključne upravljavske aktivnosti na področju turizma usmerjene v upravljanje družbe Sava in v izvajanje aktivnosti, načrtovanih v letnem načrtu za turizem, pri čemer bo SDH pri tem upošteval spremenjene okoliščine v turistični panogi zaradi pandemije covida-19 ter vpliv teh okoliščin na dolgoročno poslovanje in vrednost turističnih družb,« so pred kratkim pojasnili v SDH.Kot je znano, se za oblikovanje državnega turističnega holdinga zavzema predvsem gospodarski minister. SDH pa bo moral za uresničitev tega projekta še vsaj dvakrat pridobiti soglasje AVK, in sicer za prevzem Save in za celoten holding. Neuradno je mogoče izvedeti, da bi lahko bile prihodnje lastniške koncentracije države v turizmu zaradi prevladujočega položaja problematične. Zato menda ni izključeno, da bi SDH že prej v projekt vključil tudi zasebne vlagatelje.