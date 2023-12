Bencin in dizelsko gorivo še nekoliko cenejša

Regulirane cene goriv so se danes ob nespremenjeni trošarini znižale. 95-oktanski bencin se je pocenil za 4,2 centa na 1,379 evra na liter, dizelsko gorivo pa za 4,3 centa na 1,418 evra na liter. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 4,9 centa na 1,070 evra na liter.

Cene bodo veljale do vključno 3. januarja 2024.

Marže trgovcev so v skladu z vladnima uredbama o oblikovanju cen naftnih derivatov in o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.