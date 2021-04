Blagovni izvoz hitro okreva, del storitev ustavil virus

V Intervjuju med drugim preberite:



»Prva ocena na podlagi razpoložljivih podatkov kaže, da se je naš izvozni tržni delež v zadnjem četrtletju leta 2020 medletno zvišal za skoraj štiri odstotke. V povprečju lanskega leta se je sicer povečal za manj, za okoli 0,5 odstotka, a to je bilo predvsem zaradi zelo slabega drugega četrtletja, ki je sovpadalo s prvim valom epidemije. Na relativno visoko rast v zadnjem četrtletju lani in celotnem lanskem letu je bolj kot konkurenčnost vplivala proizvodna in geografska sestava našega izvoza. Torej, kaj izvažamo in kam izvažamo,« pravi Matevž Hribernik, ekonomist iz Umarja.



V intervju izveste tudi, kakšne so sedanje razmere za naše izvoznike, kar zadeva kazalnike zaupanja, ki so povezani z izvozom, izvoznimi naročili in pričakovanji glede zaposlovanja v tem segmentu in kdaj lahko računamo na preobrat pri izvozu storitev.