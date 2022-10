Boeing stavi na model 737 MAX

Njihov segment komercialnih letal sestavlja tako del proizvodnje letal z ozkim trupom (širine do štiri metre in do šest sedežev vzporedno v kabini, ob tem, da je med njimi hodnik). Takšen tip letal je idealen za visokofrekvenčne kratke polete.

Ameriški Boeing je vodilno svetovno podjetje na področju letalstva in obrambe. Edini konkurent je francoski Airbus. Večino prihodkov ustvari s prodajo komercialnih letal.

Njihov segment komercialnih letal sestavlja tako del proizvodnje letal z ozkim trupom (širine do štiri metre in do šest sedežev vzporedno v kabini, ob tem, da je med njimi hodnik). Takšen tip letal je idealen za visokofrekvenčne kratke polete.

Drugi del komercialnega segmenta predstavlja proizvodnja letal s širokimi trupi, ki se uporabljajo za daljše, čezcelinske polete. V zadnjih 20 letih se je v svetu prodaja letal z ozkim trupom občutno povečala. Razloga sta predvsem porast nizkocenovnih prevoznikov in občutna rast srednjega razreda na trgih v razvoju (Azija, Južna in Srednja Amerika, Afrika).

Po težavah kaže 737 MAX dobro

Njihov posel z ozkotrupnimi letali je precej trpel zaradi podaljšanega zastoja prodaje modela 737 MAX, ki je konkurent airbusu A320. Prodajo tega modela so začeli konec leta 2015. Po dveh nesrečah, prva je bila leta 2018 v Indoneziji, druga leta 2019 v Etiopiji, so imeli precej odpovedi naročil. V letih 2019 in 2020 je znašalo razmerje med dostavljenimi in odpovedanimi letali skoraj ena proti pet, leta 2021 pa že manj kot ena proti dve, kar je posledica izboljšav novejših različic.

Zdaj kaže, da so strukturne razmere za segment ozkotrupnih letal izredno ugodne zaradi okrevanja svetovnega gospodarstva po pandemiji, predvsem pa zaradi nadaljevanja pospešene gospodarske rasti razvijajočih se držav. Z zviševanjem standarda in razpoložljivega dohodka njihovi prebivalci vedno več povprašujejo po potovanjih, tudi letalskih. Kljub trenutnemu gospodarskemu ohlajanju po svetu lahko v prihodnjem desetletju pričakujemo, da bo proizvodnja modela 737 MAX občutno nad preteklim vrhom. Vodstvo pričakuje, da bo kitajsko povpraševanje predstavljalo kar četrtino celotnega svetovnega letalskega trga. Da bi ta scenarij ostal verjeten, se trgovinski odnosi med Združenimi državami Amerike in Kitajsko ne smejo še dodatno poslabšati.

Manj sreče za širokotrupna letala

Okrevanje povpraševanja po pandemiji bo na segmentu širokotrupnih letal počasnejše kot pri ozkotrupnih. Ti tipi letal se uporabljajo za daljša potovanja, ki so jih precej prizadeli pandemija in neenotni ukrepi držav po svetu. Ne glede na trenutni položaj smo lahko tudi tukaj optimistični, saj je večina pandemij v zgodovini izzvenela v dveh letih. Boeing ima svojega »aduta« v modelu dreamliner 787, ki ga letalska stroka opisuje kot fantastično letalo za potovanja na dolge razdalje. Zaradi težav v dobavni verigi se je dostava teh modelov zamaknila na konec leta 2022. Glede komercialnih dobav lahko šele leta 2024 pričakujemo, da bodo dosegli rekordno raven iz leta 2018.

V svojem portfelju ima Boeing tudi segment, ki je namenjen proizvodnji specifičnih izdelkov, namenjenih obrambi, in poprodajne storitve. Ta segmenta skupaj ustvarita okoli 37,5 odstotka dobička iz poslovanja, gledano skozi celoten cikel. V prihodnje lahko pričakujemo rast obrambnega segmenta na ravni bruto družbenega proizvoda. Segment poprodajnih storitev bo hitreje postal ponovno donosen kot pa celotna skupina Boeing, saj se prihodki večajo neposredno z dejavnostjo leta.