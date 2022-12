Cargo-partner je odprl novo skladišče

Prvo skladišče oziroma logistični kompleks so zgradili leta 2019, zaradi strme rasti poslovanja ter velikega povpraševanja na trgu pa so skladiščne kapacitete zapolnili v dobrem letu dni.

Podjetje Cargo-partner je minuli četrtek na Brniku slavnostno odprlo nove skladiščne prostore, s katerimi je skupno kapaciteto logističnega kompleksa povečalo s 25.000 na 39.100 kvadratnih metrov površine. Približno 12 milijonov evrov vredno širitev centra je podjetje zaradi strme rasti poslovanja izpeljalo precej prej od načrtov.

Skladišče z lastno klimo

Z obema skladiščnima objektoma iLogistični center zdaj zagotavlja 48.000 paletnih mest v štirih različnih regalnih sistemih. Celotno skladišče ponuja prostor za kratkotrajno in dolgotrajno skladiščenje, sodobni klimatski sistemi pa lahko vzdržujejo aktivni temperaturni režim med 15 in 25 °C.

Fleksibilna zasnova objekta omogoča hitri pretovor blaga, skladiščenje blaga izrednih dimenzij, podporo vsem multimodalnim storitvam ter visokotehnološke logistične rešitve. Logistični center ima po novem 59 nakladalnih ploščadi za vse vrste vozil, s čimer podjetje zagotavlja večjo pretočnost blaga in hitro distribucijo v širši regiji.

Viktor Kastelic, direktor podjetja Cargo-partner Slovenija FOTO: Cargo-partner

Del novozgrajenega objekta je prilagojen storitvam za oskrbovanje spletnih trgovin, vključno s prevzemno točko, namenjeno osebnim prevzemom in vračilom paketov. Poleg skladiščnih prostorov bodo na voljo tudi pisarniški prostori, ki jih bo mogoče najeti. »Z novim objektom smo zagotovili dodatne skladiščne kapacitete, ki jih na trgu trenutno močno primanjkuje. Hkrati spletnim trgovcem v okviru celovite fulfilment storitve zagotavljamo celotno tehnološko in IT-podporo, ki jo potrebujejo,« je povedal Viktor Kastelic, direktor podjetja Cargo-partner.

Droni za dostavo paketov

Ob odprtju so v sodelovanju s podjetjem OneDrone predstavili simulacijo dostave paketa z dronom, za katerega so ob novem objektu uredili heliport. S tem je podjetje Cargo-partner nakazalo prihodnost paketne dostave, ki morda ni več tako daleč. Kot meni generalni direktor skupine Cargo-partner Stefan Krauter, bi lahko to področje v prihodnje doživelo velik razvoj, ki pa bo odvisen tudi od državnih regulacij.

Stefan Krauter, generalni direktor skupine Cargo-partner FOTO: Cargo-partner

»Ne vemo, kaj se bo zgodilo, ampak če in ko se bo, hočemo biti med prvimi na tem področju. Zato tudi pripravljamo stezo za dron in budno spremljamo vse morebitne zakonodajne spremembe ter spremembe v tehnologiji, da bomo, ko bo čas za to, mi prvi na trgu ponudili to storitev,« je izpostavil Kastelic.

Logistični center Cargo-partnerja na Brniku je med največjimi skladišči v državi in v skupini. Kot je pojasnil Krauter, so v takšen skladiščni prostor v Sloveniji investirali zaradi geostrateške lege in možnosti distribucije, pa tudi zaradi zaupanja v državo in ljudi. Investicije so povezane tudi z veliko rastjo poslovanja.