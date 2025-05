Carinska politika je za jedrsko elektrarno obvladljiva

V nadaljevanju preberite:

V projektu druge jedrske elektrarne pri nas (Jek2) morebitna dobavitelja EDF in Westinghouse izvajata študiji izvedljivosti, do poletja pa naj bi se začelo tudi umeščanje v prostor oziroma priprava državnega prostorskega načrta. Tako je projekt Jek2 še predaleč, da bi lahko smiselno predvideli takratne trgovinske, natančneje carinske politike. Bodo pa sedanje razmere verjetno vplivale na remont v krški nuklearki oktobra letos.

»Priča smo pomembnim spremembam v geopolitiki in v projektu Jek2 seveda upoštevamo tudi ta kontekst. V družbi Gen dinamična geopolitična dogajanja pozorno spremljamo, vendar je še veliko neznank glede tega, kakšni bodo mednarodni odnosi v prihodnje in kakšni bodo morda dolgoročni učinki. Zato bi bilo danes prenagljeno in nesmotrno sprejemati kakršnekoli zaključke,« odgovarjajo v Gen energiji na vprašanje, kakšen vpliv imajo lahko carine na projekt Jek2.