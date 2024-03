Če bi naredili kot Matej Lahovnik, bi imeli danes štiri tisoč evrov več

V nadaljevanju preberite:

Vodilni delavci družb so lani sklenili za skoraj pol milijona evrov poslov z delnicami podjetij, ki jih upravljajo oziroma nadzirajo. Čisto vsi med njimi so očitno izbrali pravi trenutek, saj so donosi, ki bi jih realizirali ob morebitni prodaji, tudi več kot 30-odstotni. Kdo je kupil, koliko je kupil in ali jim je smiselno slediti.