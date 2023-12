Če želiš biti uspešen na zavarovalnem trgu, moraš biti prilagodljiv

Francoska zavarovalna skupina Groupama je aprila lani vstopila na slovenski zavarovalni trg. Odločitev za to je pospešilo tudi strateško partnerstvo skupine z OTP Bank, ki nam je odprla vrata v SKB banko, kar je pomenilo dober potencial za rast in razvoj. Vodenje slovenske podružnice je prevzel Sandi Šterpin, izkušen strokovnjak z vodstvenimi izkušnjami in izredno širokim znanjem ter poznavanjem slovenskega zavarovalnega trga. Z njim smo se pogovarjali o vtisih po dobrem letu poslovanja in nadaljnjih načrtih.

Slovenski zavarovalni prostor je zelo poseben. Imamo tri res velike zavarovalnice, ki obvladujejo večino tržnega deleža. Hkrati pa že dolgo nismo videli vstopa nobene tuje zavarovalnice, zgolj umike. S kakšnim poslanstvom in načrti je na trg vstopila Groupama?

Groupama je ena vodilnih zavarovalnic v Franciji s stoletno tradicijo in že skoraj 20 let uspešno razvija mednarodno prisotnost v Evropi, Afriki in Aziji. Skupina z več kot 32.000 zaposlenimi, ki skrbi za 13 milijonov strank, ustvari 16 milijard evrov premijskih prihodkov. Znana je po odličnem obvladovanju tveganj in solventnosti ter uravnoteženem portfelju. Vstop v Slovenijo je bil del načrtovane širitve v ta del Evrope, kjer skupina še ni bila prisotna.

Prva produkta, ki smo ju ponudili slovenskim potrošnikom, sta bila zavarovanje potrošniških in stanovanjskih kreditojemalcev. Z letošnjim letom smo distribucijo s produktom zavarovanje Varen dom razširili tudi na zastopniške in posredniške agencije, v prihodnjem letu pa načrtujemo tudi sodelovanje z banko Nova KBM.

Francoska zavarovalna skupina Groupama je aprila lani vstopila na slovenski zavarovalni trg. FOTO: Groupama Zavarovalnica

Kakšna pričakovanja ima skupina? Slovenski trg je za tako veliko zavarovalno skupino verjetno majhen?

Imamo realne cilje. Naša srednjeročna ambicija je postati resen igralec na trgu s tržnim deležem približno od 4 do 5 odstotkov. To bi nas postavilo na 6. ali 7. mesto med zavarovalnicami.

Kaj lahko od Groupama Zavarovalnice pričakujejo potrošniki?

V zadnjih letih je bilo na slovenskem zavarovalnem trgu veliko konsolidacij, hkrati pa se je nekaj tujih zavarovalnic tudi umaknilo. Svež ponudnik na trgu je gotovo dobrodošel, konkurenca pa prinaša prednosti, tako v smislu ponudbe zavarovanj za potrošnike kot za zastopnike ali posrednike, ki zavarovanja prodajajo.

Hkrati bi na tem mestu želel izpostaviti tudi našo lokalno angažiranost, ki je značilna za skupino Groupama in zapisana v njenem DNK. Na vseh trgih, kjer delujemo, želimo biti dejavni tudi na lokalni ravni in vračati družbi, se obnašati družbeno odgovorno. To počnemo v obliki donatorskih in sponzorskih sredstev ali kako drugače.

Groupama je ena vodilnih zavarovalnic v Franciji s stoletno tradicijo. FOTO: Groupama Zavarovalnica

Kaj pa zavarovanja? V ponudbi imate zdaj poleg zavarovanj kreditojemalcev tudi zavarovanje osebnega premoženja – Varen dom. Kaj so naslednji koraki?

Res je, letos smo našo ponudbo dopolnili z zavarovanjem Varen dom, kmalu pa bodo strankam (fizičnim osebam) na voljo tudi različna nezgodna zavarovanja in turistično zavarovanje. Do konca leta 2023 bomo ponudbo produktov nadgradili tudi s produkti za podjetja. V letu 2024 načrtujemo vstop v segment zavarovanja vozil, v drugi polovici leta 2024 pa tudi dodatne produkte življenjskih zavarovanj. Želimo postati zavarovalnica, ki ponuja celovite zavarovalne rešitve za vse svoje stranke.

Za vami je že skoraj leto in pol poslovanja. Bi lahko malce ocenili to obdobje?

Začetek poslovanja je celo presegel pričakovanja, in to glede prodajnih rezultatov in izvedbe. Kot enega naših največjih dosežkov ob vstopu na trg bi izpostavil lastno aplikacijo za sklepanje zavarovanj, ki smo jo razvili v sodelovanju z našo IT-ekipo iz Zagreba.

Posebej pozitivno bi ocenil tudi odlično sodelovanje z našim partnerjem SKB banko, kar se nedvomno kaže v odličnih rezultatih, ki so presegli naša pričakovanja.

Kako to, da ste se odločili aplikacijo razvijati sami? Tako velika skupina ima gotovo svoje rešitve?

Ima, seveda. Razvoj lastne aplikacije GROW je bil tudi eden izmed zanimivih izzivov, ko sem se odločil za vodenje te podružnice. Menim, da smo tako lahko bistveno bolj odzivni in se hitreje odzovemo na zahteve deležnikov na trgu, v nasprotnem bi se naše zahteve lahko izgubile v kopici drugih v velikem sistemu. Naša želja je bila ravno nasprotno, da smo čim bolj prilagodljivi, da poslušamo naše partnerje in se na predloge čim hitreje odzivamo. Prilagodljivost je poleg solidarnosti, odgovornosti, predanosti in optimizma visoko na našem spisku vrednot, na katerih gradimo odnos z našimi zavarovanci in poslovnimi partnerji.

FOTO: Groupama Zavarovalnica

Kako boste konkurirali zavarovalnicam, ki že desetletja držijo kar večinski tržni delež, imajo dolgoletno tradicijo na domačem trgu, ponujajo dobre zavarovalne rešitve, ki jim ljudje zaupajo?

Da, res je, slovenski zavarovalni trg je zelo razvit.

Želimo biti konstruktiven igralec na trgu. Gradili bomo na dobri potrošniški izkušnji, konkurenčnih produktih in kakovostnih odnosih z distribucijskimi kanali. Verjamemo, da ponujamo kakovostne rešitve. Če bomo agilni, če bomo ponujali dobre rešitve, ki jim bodo olajšale delo, bomo lahko dosegli zastavljene cilje. Tukaj smo, da pomagamo čim več ljudem z inovativnimi in prilagojenimi produkti, da bi svoje življenje gradili z zaupanjem.

Naročnik oglasne vsebine je Groupama Zavarovalnica