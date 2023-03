Cene na trgu nepremičnin večinoma poganjajo čustva

V nadaljevanju preberite:

Ko gre za zagotovitev primernega stanovanja vsem, ki ga potrebujejo, bi bil razvoj učinkovitega najemnega trga boljši ukrep od gradnje novih stanovanj, je prepričan Boštjan Udovič, direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS.

»Za varnost najemnika je pomembno predvsem to, da je ponudba velika, da pride do želenega stanovanja v dveh do treh tednih. To se doseže z maso. Če bi pri nas imeli 30 odstotkov najemnih stanovanj, ki bi se vrtela na trgu, bi to delovalo. Vendar tega obsega ni, smo v začaranem krogu. Dokler ni ponudbe, ne bo povpraševanja. In obratno,« pravi.