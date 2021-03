Pogodba za gradnjo drugega tira od Črnega Kala do Kopra podpisana

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Supernadzornik še ni znan

Projektno podjetje 2TDK – vodi ga Pavel Hevka – je z izbranim konzorcijem podpisalo pogodbo za glavna dela na projektu drugi tir med Črnim Kalom in Koprom. Na razpisu je bil kot edini ponudnik izbran Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Konzorcij je ponudil ceno v višini 224,7 milijona evrov. Uvedba v delo bo 7. aprila, pripravljalna dela pa bodo po časovnem načrtu trajala tri mesece.2TDK je omenjeni konzorcij podjetij izbral tudi za gradnjo prvega sklopa železniške povezave od Divače do Črnega Kala (tako imenovan kraški odsek), kjer je bila cena navzgor omejena na okoli 472 milijonov evrov. Kolektorjev konzorcij je oddal najugodnejšo ponudbo v višini nekaj nad 403,6 milijona evrov, a to odločitev izpodbija neizbrani Strabag. Konzorcij omenjenega avstrijskega podjetja v sodelovanju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir je sicer za dela od Divače do Črnega Kala oddal ponudbo v vrednosti nekaj manj kot 463,5 milijona evrov.V 2TDK računajo, da bodo dela na drugem tiru stekla maja. Leta 2025 bo drugi tir Divača–Koper po zagotovilih generalnega direktorja 2TDKzgrajen, leto pozneje pa predan v uporabo.Družba 2TDK je razveljavila odločitev v postopku oddaje javnega naročila za investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača–Koper. Kot so ta teden sporočili iz družbe, bodo pridobili dodatno pravno mnenje, v najkrajšem času opravili dodatno presojo ponudbe in se nato odločili na podlagi ugotovitev.